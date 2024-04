Andrea Porcu, ritrovato il ristoratore scomparso a Roma

Dopo giorni di ricerche e appelli, è stato finalmente ritrovato il ristoratore di Roma scomparso il 15 aprile scorso, Andrea Porcu. L’uomo si era allontanato da casa e di lui non si avevano più notizie. La preoccupazione dei familiari è stata tanta da indurre il figlio anche a pubblicare un post sui social per chiedere aiuto a chiunque lo avesse incontrato, diffondendo foto, dando indicazioni precise sull’abbigliamento e finanche sullo scooter in sella al quale sembra si fosse allontanato.

Stamattina è stato rintracciato

Stamattina, giovedì 18 aprile, le ricerche si sono concluse nel migliore dei modi, il ristoratore è stato rintracciato grazie al suo cellulare e le forze dell’ordine sono andate a prenderlo per farlo ricongiungere alla famiglia.

I ringraziamenti del figlio in un post

Una notizia che ha riempito di gioia amici e familiari. Il figlio che era stato l’autore dell’appello, si è immediatamente premurato di scrivere un altro post sui social per dire ‘grazie veramente ma veramente di cuore a tutti dal primo all’ultimo, per la disponibilità, per l’aiuto e per tutto l’affetto di questi giorni: sia agli amici sia a chi non conosco. Ogni tanto dimostriamo di essere tutti delle belle persone e dovrebbe essere sempre così’.