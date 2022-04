Anziana esce di casa e scompare nella notte: il disperato appello per trovare Michela

Momenti di forte preoccupazione quelli che stanno vivendo in queste ore i familiari di una signora anziana scomparsa. La donna è uscita di casa questa notte intorno alle due e da quel fatidico momento ha fatto perdere le proprie tracce. Il fatto è avvenuto nella zona di Acilia.

78enne esce di casa e scompare nella notte

Al momento della scomparsa la donna indossava un pigiama rosa e le pantofole. Michela, questo il nome dell’ anziana, ha 78 anni ed è affetta da demenza senile. I familiari sono veramente molto preoccupati per le condizioni della signora che sicuramente sarà molto spaventata e disorientata.

Come detto, la scomparsa è avvenuta ad Acilia ma sono in corso le ricerche anche nei territori di Vitinia, Centro Giano, Dragona e Monti San Paolo. Non si esclude tuttavia che la donna possa essersi spinta ancora più lontano.

Denunciata ai Carabinieri la scomparsa, chiunque la vedesse può contattare immediatamente i familiari sia attraverso i social sia al seguente numero: 339 8102834 appartenente alla figlia della donna, Francesca Pucarelli.

Aggiornamento ore 12.05

Fortunatamente la signora Michela è stata ritrovata.

Foto: screen Ig Mattia Pucarelli