Aqua World, il parco acquatico apre a Roma a Cinecittà World: ecco quando e biglietti

A giudicare dal meteo e dal clima di questi giorni non si direbbe. Tuttavia, calendario alla mano, sappiamo bene che la bella stagione, l’estate 2023, è quasi alle porte, pronta a fare il suo ingresso trionfale nella Città di Roma, e non solo. Caldo, giornate lunghe, voglia di mare e tutto il resto saranno solamente delle necessarie conseguenze. Anche Cinecittà World si prepara a presentare la sua grande novità di quest’anno: “Aqua World”, di cosa si tratta?

Aqua World a Cinecittà per l’estate 2023

Cinecittà World presenta “Aqua World”, ovvero una nuova area acquatica che troverete all’interno del parco a tema del cinema, e che aprirà le sue porte al pubblico ufficialmente a partire dal prossimo 2 giugno, proprio in vista di uno dei ponti più attesi di tutto l’anno. Certo, ci sarà da divertirsi, anche perché parliamo di una vera e propria sola del divertimento, dove poter sfoggiare il vostro migliore costume da bagno all’interno di un’area in cui saranno presenti ben 20.000 metri quadri di spiagge, giochi, scivoli, angoli relax e tante piscine. Una vera e propria vacanza esotica, ma all’interno della Capitale, ad un passo da casa, per combattere l’afa e il caldo che si prospettano per le prossime settimane.

Tutte le attrazioni disponibili e il programma

Insomma, Aqua World sarà una delle sette aree a tema presenti all’interno di uno dei parchi più gettonati di sempre, aree consacrate ai principali generi cinematografici, come molti cittadini ben sanno da sempre. All’interno oltre 40 attrazioni di ogni tipo, come il il roller coaster con più inversioni in Europa, denominato Altair, oppure Volarium, il cinema volante, o ancora Inferno, la montagna russa ispirata a Dante Alighieri. Senza contare, poi, tutti gli spettacoli live che ogni giorno intrattengono il pubblico esigente, e tanti eventi anche di notte per gli amanti della vita notturna. Quest’estate ci sarà sicuramente da divertirsi, anche per chi non andrà in viaggio e deciderà di rimanere pacatamente a casa. Per ulteriori info, costi e biglietti, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale con tutti i nuovi aggiornamenti.