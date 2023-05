Quali sono i concerti dell’estate 2023: date, artisti e biglietti, dai Maneskin a Mengoni

Concerti a Roma, ci siamo: la stagione musicale sta per iniziare. L’estate 2023 si prospetta ricca di eventi e concerti. La Capitale ospiterà moltissime iniziative musicali a partire da giugno, con live di artisti attesissimi e molto amati dal pubblico.

Giugno: concerti in programma a Roma

Il sei giugno all’Auditorium Parco della Musica inizierà il Roma Summer Fest, che si aprirà con Paolo Conte, il giorno successivo, invece, sul palco si esibiranno Carmen Consoli e Mariza; mentre l’11 giugno Samuele Bersani intratterrà il pubblico romano con un suo concerto. Previsti il 13 i Pet Shop Boys, mentre il 16 e il 17 giugno sarà la volta di Mannarino. Dopo nove anni dal suo ultimo live in Italia tornerà Cat Stevens, domenica 18 giugno. Tra i grandi nomi sul calendario della stagione 2023 troviamo anche Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e Bob Dylan. All’Olimpico il 9 giugno sarà possibile assistere al live di Gazelle sarà in concerto allo Stadio Olimpico. Stessa location per Vasco Rossi che si esibirà in due date, il 16 e il 17 giugno. Il 24 e il 25 giugno un altro doppio appuntamento, questa volta con Tiziano Ferro.