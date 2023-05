Concerto Tananai 2023 a Roma all’Auditorium: ecco quando e costo biglietti

Tananai in tour, ecco le date e il costo dei costo dei biglietti del nuovo live, dopo il sold out della tournée invernale. Dopo Sanremo 2023 il suo successo è arrivato alle stelle. In molti si sono ricreduti e chi lo apprezzava già da prima ha sicuramente scoperto un altro lato di questo artista. Stiamo parlando di Tananai che dopo i sold out ottenuti per le sue date nei palazzetti italiani, annuncia un altro live. Per quanto riguarda Roma, il cantante si esibirà questa volta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il prossimo 25 settembre.

L’apprezzamento del pubblico nei confronti del cantautore di Tango, successo dello scorso Festival di Sanremo che ha fatto scroprire un lato melodico e introspettivo di Tananai, cresce di giorno in giorno. La canzone ancora si posiziona bene nelle principali classifiche italiane e sarà sicuramente una delle più acclamate durante il tour del cantante previsto per questa estate. La prima tappa sarà quella del 1 giugno a Cortona, ma i live toccheranno tutto lo stivale da nord a sud, con biglietti in vendita a partire da 35 euro.

Solo una settimana fa circa è terminato il suo tour nei palazzetti, andato benissimo e che fa ben sperare per quello estivo. Su Instagram l’artista aveva pubblicato un post di ringraziamento per i suoi fan :”Il tour nei palazzetti è finito. Spero di avervi lasciato bei ricordi con persone a cui volete bene. Grazie di essere stati con me, e anche grazie di esistere, ci rivediamo quest’estate”