Tananai, sold out il concerto al Palasport dell’Eur: aggiunta una seconda data a Roma

Ormai è mania Tananai, con il cantante che ottiene il suo terzo sold out in una grande città. Dopo le date di Milano e Napoli che sono andate letteralmente a ruba, la stessa cosa è successa anche al Palazzetto dello Sport di Roma (ex PalaLottomatica). Il giovane cantante infatti avrebbe ottenuto il tutto esaurito, dovendo inserire una seconda data romana all’interno del tour musicale estivo che terrà in Italia. Infatti, lo staff del cantante annuncia una data all’Auditorium Parco della Musica.

Tananai fa sold out a Roma

Il 6 maggio 2023, Tananai riempirà il Palazzetto dello Sport di Roma. Infatti, i biglietti sono andati esauriti per il concerto all’ex PalaLottomatica, con il cantante che compie il terzo “tutto esaurito” consecutivo all’interno dei palasport italiani. Un successo che prima è arrivato a Milano, poi successivamente nella data di Napoli e oggi tocca la Capitale, con il cantante che dimostra di avere un fascino particolare verso giovani e adulti.

Trionfi che hanno fatto riprogrammare il tour del cantautore in vista dell’estate, con l’inserimento di nuove date dopo poterlo andare a vedere e ascoltare. Infatti, le date aggiunte saranno giovedì 1° giugno al Cortona Comics di Cortona (AR), mercoledì 9 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) e un live alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre.

Il tour del cantante in giro per l’Italia

Il tour del cantautore lo porterà a viaggiare in tutta Italia, con un antipasto che abbiamo visto recentemente in diretta con un concerto negli studi di Rai Radio 2. Infatti, nei prossimi mesi vedremo lo svolgimento del “TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT” e il “TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL”. Il tour partirà il 28 aprile da Ponte di Legno, arrivando al pubblico di Roma nella giornata del 6 maggio presso lo storico Palazzetto dello Sport dell’Eur. Una data cui i suoi fan non vorranno mai mancare.