Roma, Tananai in Via del Corso duetta con una giovane cantante sulle note di ‘Tango’

Roma. Un concerto nel bel mezzo di Via del Corso, che non ha potuto se non emozionare quanti in quel momento si sono trovati a passare di lì per caso e hanno potuto assistere in prima persona alla scena. Tananai ha sentito intonare la sua canzone da una giovane cantante romana che è solita esibirsi da quelle parti, e non ha potuto fare a meno di prendere parte alla performance.

Tananai in via del Corso sulle note di ”Tango”

E così, ecco che anche una semplice passeggiata domenicale a Via del Corso, a Roma, può diventare un’emozione improvvisa ed inaspettata. Proprio nella giornata di ieri, infatti, domenica 12 marzo 2023, chi si trovava a passeggiare per la famosa via del Centro cittadino ha assistito ad un concerto improvvisato di Tananai. L’artista, reduce anche dall’ultimo Sanremo 2023, si trovava lì per caso, forse per fare una passeggiata all’aria aperta e sfruttare il clima primaverile che proprio in questi giorni si sta affacciando sulla nostra Capitale, quando ecco che all’improvviso viene attratto da qualcosa.

Emozioni per cittadini e turisti: il duetto con una giovane artista

Una giovane cantante romana ha iniziato a cantare il suo ultimo brano di successo, ”Tango”, e così l’artista si è fermato per poter apprezzare la sua perfomance, tra il pubblico. Ma poi, come si evince dal video postato su Instagram, ha voluto anche prendere parte al pezzo, e così, insieme a lei, ha iniziato a dare spettacolo. Ricordiamo, intanto, che il brano di Tananai è già un tormentone dopo il grande successo racimolato all’ultimo Festival di Sanremo. Un brano forte ed emozionante che è riuscito a classificarsi al quinto posto della classifica finale. Così, il cantante non si è tirato indietro, e ha duettato con la giovane artista per la gioia e l’emozione di tutto il pubblico che è rimasto estasiato dall’evento. Le magie domenicali della città di Roma, insomma.