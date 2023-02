Concerto Marco Mengoni 2023 a Roma: ecco dove e quando

Marco Mengoni e i Guns N’ Roses, due pesi due misure. Due stili musicali e, bisogna ammetterlo, due epoche differenti. Ma cosa li accomuna? Da entrambe le parti è previsto un concerto spettacolare a Roma. A quale dei due andrete?

Marco Mengoni all’Eurovision 2023: “Avrei voluto una donna nella top five di Sanremo”

Concerto Marco Mengoni 2023 a Roma: c’è la data

Diciamolo subito: l’inverno deve ancora finire, ma l’atmosfera si sta già riscaldando, e non di certo dal punto di vista strettamente climatico o meteorologico. A Roma, infatti, ci sarà l’unica esibizione italiana del tour mondiale dei Guns N’ Roses. Axl Rose e i suoi ”colleghi” sbarcheranno direttamente nell’arena del Circo Massimo sabato 8 luglio 2023. Un ritorno attesissimo, dopo un po’ di assenza dall’Italia, ma non troppa: l’ultimo concerto nel Bel Paese risale all’estate scorsa, e ancora prima con l’appuntamento Firenza Rocks 2018. Ma non saranno di certo gli unici, perché per gli amanti della musica leggera all’italiana, quella impegnata sentimentalmente, ci sarà una bella sorpresa annunciata proprio di recente: Marco Mengoni farà tappa nella Capitale per il suo concerto tanto atteso.

Il post su Instagram, c’è la data: 15 luglio 2023 al Circo Massimo

Da Sanremo 2023 ai palchi di Roma, Marco Mengoni, dopo la sua vittoria all’Ariston, ora è pronto a dare spettacolo in lungo e in largo per i suoi fan più accaniti che già non stanno più nella pelle. Freschissimo il suo annuncio per una data tutta romana: il 15 luglio 2023 al Circo Massimo. L’annuncio arriva direttamente da SuperMarco, sulla sua pagina ufficiale di Instagram, con un post che vi proponiamo qui sotto:

Dove acquistare i biglietti per il concerto

Insomma, la cosa è certa: scenderà anche lui nell’arena del Circo Massimo, per la metà esatta, spaccata, del mese di luglio. Nella scaletta, ovviamente, non potrà mancare il brano che ha trionfato all’Ariston, “Due vite”, e tutti i suoi successi ben conosciuti da tutto il pubblico. Oltre all’evento di Roma, ce ne sarà anche un altro, a Milano, previsto per l’8 dello stesso mese. Sarà certamene un’estate di fuoco per il fresco vincitore di Sanremo 2023. Biglietti in prevendita da domani alle 11 su @livenationit e disponibili in vendita generale venerdì a partire dalle ore 11.00.