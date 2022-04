Leo Gassmann: chi è, età, carriera, canzoni, genitori, X Factor, Sanremo, chi è la fidanzata e Instagram

Leo Gassmann ha iniziato ad approcciarsi alla musica quando aveva 7 anni con la chitarra classica, poi a 9 anni è entrato al Conservatorio di Santa Cecilia. A distanza di cinque anni, però, ha deciso di abbandonare la musica classifica per dedicarsi al canto. Nel 2018, infatti, ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, dove è arrivato fino alla semifinale con l’inedito Piume. Il 23 novembre dello stesso anno, invece, ha pubblicato il brano come singolo per l’etichetta Sony Music.

La partecipazione a Sanremo Giovani

Nel 2019 il giovane ha pubblicato il singolo Cosa sarà di noi, mentre il 28 giugno dello stesso anno è uscito Dimmi dove sei. Nel 2019, poi, ha superato le selezioni di Sanremo Giovani e a febbraio del 2020 ha partecipato a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove ha vinto con il brano ‘Vai bene così’. Nello stesso anno, quello dei grandi successi, ha doppiato il personaggio Gy Crood nel film I Croods 2 – Una nuova era.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo, il giovane cantautore aveva raccontato: “Io sono cresciuto con tanto amore, e penso che quando passi una certa fascia di età e quei commenti negativi ancora non ti sono arrivati, poi sei più preparato a fronteggiarli perché hai gli strumenti per farlo”. Quanto alla fidanzata, invece, pare che Leo abbia avuto una relazione con Enula, giovane cantante che ha partecipato ad Amici nel 2020. Ma ora la domanda sorge spontanea: sono ancora fidanzati?

Enula e Leo Gassmann

Circolano diverse voci e indiscrezioni sulla fine della storia d’amore. Come riporta Vicolo delle News, infatti, Leo sarebbe stato paparazzato durante una cena a Roma senza la fidanzata. Poi, però, si è scoperto che Enula quella serata aveva un impegno lavorativo, assenza quindi giustificata. Eppure, in tanti hanno notato che i due non si seguono più sui social: è un indizio?

Instagram

Leo Gassmann ha un profilo Instagram e con l’account @leogass.official vanta 230 mila followers.