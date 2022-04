Leo Gassmann, chi è la mamma Sabrina Knaflitz: matrimonio con Alessandro Gassmann, oggi, altezza, età, origini e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti Leo Gassmann, il figlio dell’attore Alessandro, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera. Conosciamo meglio la mamma, l’attrice Sabrina Knaflitz.

Chi è la moglie di Alessandro Gassmann

Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 novembre del 1976 ed è una nota attrice, nata a Roma da padre piemontese di origini austriache e da madre romana. Sabrina ha recitato in diversi film e serie tv, a partire dalla fine degli anni ’80, ma l’esordio è arrivato nel 1988 con I picari di Mario Monicelli, a cui è seguito nel 1990 Il ritorno del grande amico di Giorgio Molteni.

La carriera

Sabrina Knaflitz è anche un’attrice teatrale: ha debuttato molto giovane con Memè Perlini, poi ha proseguito il suo percorso teatrale con Vittorio Gassmann, che diventerà suo suocero. Non solo. È stata anche scelta da Luciano Manuzzi per il film I pavoni, dove ha interpretato la fidanzata alto borghese del protagonista. In Germania ha girato una serie televisiva, poi tornata in Italia ha preso parte al film I laureati di Leonardo Pieraccioni.

I film e il teatro

Tra le sue produzioni cinematografiche: I fobici, Tuttapposto, Tutto in quella notte. Per il teatro, invece, tra i lavori ricordiamo: Coriolano, I monologhi della vagina, Riccardo III, La pazza della porta accanto, Un’ora a teatro.

Il matrimonio

Ma veniamo alla vita privata. Sabrina il 7 giugno del 1998 è convolata a nozze con Alessandro Gassmann. Nello stesso anno, il 22 novembre, i due sono diventati genitori di Leo, oggi giovane e apprezzato cantautore.

Chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann è il figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, e nipote del grande Vittorio. È nato a Roma il 22 novembre del 1998 ed è anche lui un artista: è un cantautore, nonché vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria ‘Nuove proposte’ con il brano ‘Vai bene così’.