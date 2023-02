Quando e a che ora escono i biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo? La data

Marco Mengoni sarà in concerto nella Capitale, a Roma, e c’è una data giù prestabilita, comparsa nelle ultime ore proprio sul profilo ufficiale Instagram del famoso artista. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da domani alle 11 su @livenationit. Successivamente, poi, saranno disponibili anche in vendita generale da venerdì alle 11.00.

Concerto Marco Mengoni 2023 a Roma: ecco dove e quando

C’è grande adrenalina nell’aria, eccitazione e fibrillazione per i fan del cantante del momento: Marco Mengoni, fresco di vittoria del Festival di Sanremo 2023, con il suo brano di successo che, insieme a Lazza, Mr. Rain e Madame, ha già conquistato il disco d’oro. Infatti, dopo aver definitivamente archiviato la 73esima edizione della kermesse più attesa dell’inverno in Italia, ora le 28 canzoni presentate in modo inedito sul palco dell’Ariston hanno già iniziato il loro percorso fuori dal palco del Teatro più famoso d’Italia.

Disco d’oro dopo Sanremo 2023

Come detto, distanza di oltre una settimana da quella finale che ha definitivamente incoronato Marco Mengoni, ecco che quattro artisti hanno già conquistato il loro disco d’oro di quest’anno. Ovviamente, all’appello per il disco d’oro non poteva mancare proprio il vincitore di questa ennesima edizione, ovvero Marco Mengoni, che è salito ancora una volta ul gradino più alto del podio con DueVite, esattamente dieci anni dopo averlo fatto con L’essenziale. E ora, però, arrivano anche delle novità.

La data ufficiale e i biglietti

Dell’ultimissima ora è la notizia ufficiale, diramata dallo stesso artista per mezzo dei suoi canali social, del prossimo attesissimo concerto di Marco Mengoni a Roma. Nel post rinomato, infatti, Mengoni svela finalmente la data del suo prossimo concerto estivo: 15 luglio 2023, al Circo Massimo. Per quanto riguarda i biglietti, invece, saranno in prevendita da domani alle 11 su @livenationit e disponibili in vendita generale venerdì alle 11.00.