Il Volo: chi sono, età, carriera, chi sono le fidanzate, vita privata del trio musicale

Il Volo è un gruppo musicale italiano salito alla ribalta con la vittoria di Sanremo nel 2015. Si tratta di un trio composto da Piero, Ignazio e Gianluca. Le loro performances sono conosciute in tutto il mondo. Recentemente sono apparsi in tv a Domenica In Show in onda eccezionalmente di venerdì sera nella serata evento di maggio 2022. Ma conoscete tutto di questi tre artisti? Conosciamoli più da vicino!

La biografia de Il Volo

I tre giovani ragazzi si sono conosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio un canzone, nel 2009, grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci. L’esperienza in televisione ha dato enorme visibilità al trio che si è immediatamente fatto notare dai produttori discografici di fama internazionale, e la Geffen ha deciso di metterli sotto contratto per la pubblicazione di un album. Il loro debutto discografico, Il Volo, arriva nel 2010.

Chi sono i componenti del gruppo

Il Volo è un trio composto dai tenori Piero Barone (nato a Naro il 24 giugno del 1993 sotto il segno del Cancro), Ignazio Boschetto (nato a Bologna il 4 ottobre del 1994 sotto il segno della Bilancia) e il baritono Gianluca Ginoble (nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 sotto il segno dell’Aquario). I tre provengono tutti da famiglie semplici e umili: sono figli di un falegname, un carrozziere e un trasportatore di medicinali.

Il successo nel mondo

Hanno un successo clamoroso negli USA: dopo la partecipazione come ospiti ad American Idol, il loro disco raggiunge la decima posizione della classifica Billboard 200. Nel 2012 esce il loro secondo album, We are Love con la presenza di due duetti di prestigio: uno con Placido Domingo e l’altro con Eros Ramazzotti. Nel 2013, forti ormai della fama consolidata, hanno realizzato il loro primo disco a sfondo natalizio.

La vittoria a Sanremo

Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore. Sempre nello stesso anno hanno partecipato all’Eurovision Song Contest: si sono classificati al terzo posto e hanno ottenuto il premio della critica. Nel 2019 hanno partecipato per la seconda volta a Sanremo e sono tornati sul palco dell’Ariston con il brano Musica che resta.

La vita privata de Il Volo

Piero Barone, il componente più grande del gruppo, è stato legato sentimentalmente a Valentina, la figlia di Massimiliano Allegri: la storia si è conclusa nel febbraio 2019. Gianluca Ginoble è fidanzato con una ragazza abruzzese, ma di lei si sa veramente poco. Ancora più riservato è Ignazio Boschetto: della sua vita privata si sa veramente poco, ma a quanto pare al momento è single e felice.

Il Volo Instagram

Sono molto attivi sui social e possiedono un account Facebook, Instagram e Twitter. Su Instagram il Volo ha un account ufficiale da oltre 510 mila followers.