“E’ un loro amico intimo”, rivelazione su “Il Volo” che in pochi sanno

Il Volo è uno dei gruppi musicali più famosi del nostro paese. La loro fama è internazionale, considerando i loro tanti tour in giro per il mondo.

Sono diventati famosi grazie alle loro performance di musica classica, una particolarità che li rende unici nel panorama artistico italiano. Fin qui la loro carriera è stata in costante ascesa: premi e riconoscimenti ne hanno segnato infatti il cammino e per loro il futuro professionale sembra più promettente che mai.

Recentemente li abbiamo visti anche in tv in prima serata su Canale 5 con la riproposizione del concerto evento all’Arena di Verona. Che dire però dal punto di vista della loro vita privata? Ci sono infatti curiosità su di loro che forse in pochi sanno.

I successi de Il Volo

Questo gruppo musicale italiano è stato il primo a siglare un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Il loro è un repertorio che pesca dalla tradizione classica sia del nostro paese che internazionale, il tutto “mixato” con arrangiamenti moderni, con brani pop rivisitati in chiave classica.

Come detto la loro fama è mondiale: hanno inciso e cantato, tra gli altri, in spagnolo, inglese, francese e tedesco. Tra i principali traguardi raggiunti dal gruppo, al netto di qualche periodo di (comprensibile) crisi, c’è senza dubbio la vittoria al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande Amore”, che gli è valso anche il terzo posto all’Eurovision di quello stesso anno in rappresentanza dell’Italia. Si stima che nel 2022 abbiano venduto in tutto il mondo oltre 20 milioni di copie.

I cantanti

I loro nomi ormai sono noti a tutti: nel gruppo c’è Piero Barone, che quest’anno compirà 31 anni, Ignazio Boschetto, 30 candeline il prossimo ottobre, e Gianluca Ginoble, il più giovane dei tre, che ne compirà tra poco (a febbraio, ndr) 29. Le loro esibizioni, davvero emozionanti, hanno portato in alto il nome dell’Italia grazie alle loro tourneé tra America Latina, Asia e anche Medio Oriente ottenendo un successo indiscusso sia tra il pubblico – evidente sulla base delle presenze ai loro spettacoli – che tra la critica.

La curiosità su Il Volo: amici intimi di Bocelli

Non tutti sanno che il trio musicale è amico intimo di un altro “mostro sacro” della musica italiana, Andrea Bocelli. Il Volo si è anche esibito in diverse occasioni con il grande tenore: come nel 2016 quando per la prima volta i quattro, con i ragazzi de Il Volo poco più che ventenni, si incontrarono sul palco con Bocelli.

L’occasione era quella della Bocelli And Zanetti Night nel 2016: “Per noi è un idolo, è stato sempre un punto di riferimento”, dichiararono poco prima di cantare insieme “Granada”. Ancora oggi il loro legame, anche lontano dalle luci dei riflettori, continuerebbe. Ad unirli senza dubbio la loro passione comune e l’idea alla base, anche se per un futuro ancora lontano, di un passaggio di testimone tra generazioni diverse. Ma unite all’insegna del talento cristallino.