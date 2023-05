Il Volo in crisi? Il trio: ‘Abbiamo avuto momenti difficili’, stasera lo show su Canale 5

Il Volo, l’ormai celebre trio di cantanti italiani composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà protagonista di uno show suddiviso in due puntate dal titolo, riecheggiante il motto dei tre moschettieri, “Il Volo – Tutti per uno” e che andrà in onda su Canale 5 oggi, 27 maggio, e sabato prossimo, 3 giugno. Lo spettacolo è stato registrato all’inizio di maggio e non sarà trasmesso in diretta. Il numero di DiPiùTV uscito nelle edicole la scorsa settimana ha riportato alcune significative dichiarazioni dei tre cantanti che fanno luce su alcuni momenti difficili avuti in passato. “Abbiamo vissuto una crisi ma non ci lasceremo mai, ora stiamo per tornare anche in televisione” aggiungendo che la loro unione artistica per fortuna ha superato i momenti più difficili e ha decisamente avuto la meglio su quest’ultimi.

La crisi (momentanea) dei ragazzi de Il Volo

A chiarire ulteriormente la situazione di quella che è stata una crisi momentanea è Ignazio Boschetto: “Qualche tempo fa sono stato male per via di alcune cose che non mi andavano bene, ho avuto una crisi con Piero e Gianluca, ma ne abbiamo parlato e abbiamo risolto tutto”. Dunque un confronto e un chiarimento tra i due ha allontanato le nubi di una burrasca temporanea. Lo show vedrà Il Volo intento a ripercorrere la sua brillante carriera, che è iniziata quasi quindici anni fa con la partecipazione a “Ti lascio una canzone”, show di Rai1 condotto da Antonella Clerici.

Il Volo : “Felici di tornare a cantare all’Arena di Verona”

“Siamo felicissimi di tornare all’Arena di Verona per due date esclusive, sul palco di una delle location più belle che ci ha già accolto tante volte: lì porteremo il nostro nuovo spettacolo” hanno dichiarato Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, reduci da un tour mondiale che ha riempito i teatri più importanti dal Sud America all’Europa. Non saranno in diretta i due concerti che Mediaset trasmetterà oggi e sabato prossimo in prima serata: DiPiùTV ha svelato infatti che le registrazioni sono avvenute all’inizio di maggio. Com’è noto da tempo, a condurre le serate sarà uno dei volti di punta di Canale5, ossia Federica Panicucci. A dir poco magico lo scenario che farà da cornice allo spettacolo, l’Arena di Verona ( La regia è affidata a Luigi Antonini). Come anticipato, il filo conduttore che accompagnerà le performance sul palco sarà la musica declinata in vari generi, dal pop alla lirica. Ad animare le due serate evento ci saranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia, l’attore Edoardo Leo, Danilo Rea, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Mario Biondi, i Pooh, Aida Garifulina e l’attore e comico Giorgio Panariello.