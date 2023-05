Il Volo ‘Tutti per Uno’ su Canale 5: ecco quando, scaletta e ospiti

I ragazzi del gruppo musicale Il Volo saranno ospiti nel salotto di Verissimo e si racconteranno a cuore aperto a Silvia Toffanin: dall’amore alla carriera. Non solo, presenteranno anche il loro nuovo show musicale che andrà in onda su Canale 5 e vedrà al loro fianco i volti più importanti della musica italiana. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco quando inizia ‘Tutti per Uno’ e quale sarà la scaletta dello show.

Il nuovo show musicale de Il Volo ‘Tutti per Uno’

Il Volo stanno per portare su Canale 5 uno show musicale del tutto nuovo. La location sarà incredibile: è stato registrato tutto all’interno dell’Arena di Verona. Saranno due serate evento all’insegna della grande musica. Il trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble regalerà emozioni uniche al pubblico: anche loro ripercorreranno le tappe fondamentali della loro carriera musicale e si esibiranno numerose volte nel corso della serata. Al loro fianco ci saranno altri grandi artisti e artiste.

Quando e dove vedere lo spettacolo

Le puntate sono state registrate il primo e il tre maggio nell’anfiteatro scaligero con un vero e proprio ‘festival’ di grandi concerti. Infatti, molte persone hanno partecipato live con l’acquisto dei biglietti. Le due serate evento andranno in onda il 27 maggio e il 3 giugno su Canale 5 alle ore 21.30. Potranno anche essere recuperate in streaming su Mediaset Infinity.

Ospiti speciali e scaletta delle esibizioni

Lo spettacolo si alternerà tra racconti e aneddoti della storia musicale italiana, ma soprattutto ci saranno tantissime esibizioni. I nomi che andranno in scena sono tra i più importanti: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Vendetti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina. Ci sarà anche Giorgio Panariello con un numero di cabaret. La co-conduzione dello spettacolo è affidata a Federica Panicucci, che non ha avuto molto successo con il suo programma Back to school e cercherà di riconquistare i suoi fan.