Il Volo Tutti per Uno su Canale 5, ospiti sabato 27 maggio 2023: anticipazioni e scaletta puntata

Se ne parlava da tempo, ma ora il momento tanto atteso è arrivato e domani, sabato 27 maggio, in esclusiva e in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima delle due serate evento, che vedrà protagonisti i ragazzi de Il Volo. Stiamo parlando dello show “Il Volo – Tutti per Uno”, con la partecipazione di Federica Panicucci. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata.

Ospiti della prima puntata de Il Volo tutti per Uno su Canale 5

Come si legge sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, lo show sarà uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al momento, la scaletta ufficiale ancora non è stata resa pubblica, ma sappiamo che saranno tanti i nomi eccellenti della musica e dello spettacolo che si esibiranno sul palco. Ci saranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello. Per musica e tanto divertimento, per una serata all’insegna della spensieratezza.

Data della prossima puntata

La regia è affidata a Luigi Antonini e la seconda puntata, l’ultima serata evento andrà in onda, sempre su Canale 5, sabato 3 giugno. Con tanti ospiti e grandi emozioni. Lo show, lo ricordiamo, si può seguire in diretta tv e streaming sul portale Mediaset Infinity, dove poi saranno disponibili tutte le repliche.

