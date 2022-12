Piero Barone de Il Volo è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche i tre ragazzi de Il Volo, che stanno collezionando un successo dopo l’altro e che presto rivedremo su Canale 5 in concerto, proprio nel giorno della Vigilia di Natale. I tre, Ignazio, Piero e Gianluca, si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Piero Barone de Il Volo è single?

Successi su successi, il talento dei tre ragazzi de Il Volo è innegabile, ma le fan sono curiose e hanno solo una domanda: Piero Barone è fidanzato o il suo cuore è libero? In realtà, il cantante attualmente sembrerebbe essere single. Lui che in passato ha avuto diversi flirt con ragazze bellissime e famose, non certo lontane dal mondo dello spettacolo. Piero Barone, infatti, è stato fidanzato per diverso tempo con Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus. Poi, però, a Verissimo, nel corso di un’intervista, aveva detto a gran voce: “Sono single, l’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è lì fuori, da qualche parte” – ha spiegato Piero.

I flirt con Elisabetta Gregoraci e Veronica Ruggeri

A Piero Barone, in realtà, sono stati accostati diverti flirt. Pare, infatti, che abbia avuto una storia con Elisabetta Gregoraci e con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, ma non ci sono mai state smentite e conferme. Solo paparazzi in cerca di gossip?

Piero Barone ora è single, almeno così sembra dai social dove non fa trapelare nulla. Ma continua a credere ancora nell’amore, motore della vita. “L’amore è un sentimento così forte, che bisogna tutelarlo” – ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin. Ora, però, ritornerà nel salotto di Canale 5: ci saranno novità sulla sua vita sentimentale? Chissà…