Gianluca Ginoble de Il Volo, chi è la fidanzata Eleonora Venturini Storaro: età, lavoro, foto e Instagram

Tra i numerosi ospiti che si avvicenderanno in studio anche Gianluca Ginoble de Il Volo. Se la sua carriera è nota e documentata, cosa sappiamo della sua dolce metà Eleonora Venturini Storaro?

Chi è Eleonora Venturini Storaro

La giovane e bella Eleonora Venturini Storaro è la fidanzata di Gianluca Ginoble, uno dei tre ragazzi che compongono l’amato e seguito gruppo “Il Volo”. Eleonoro può vantare una parentela famosa, è, infatti, la nipote di Vittorio Storaro, direttore della fotografia nonché vincitore di tre premi Oscar per i film Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore. I due appaiono insieme molto felici e appaiono pronti a fare sul serio.

I precedenti flirt di Gianluca Ginoble

Nel corso degli anni, Gianluca è finito al centro dell’attenzione mediatica per via delle proprie relazioni amorose. Tra le ex che lo hanno fatto finire al centro del gossip ricordiamo Pasqualina Sanna, ex volto della Pupa e il Secchione, e Mercedez Henger. A dispetto dei precedenti legami, ora Gianluca pare pronto a fare sul serio ed i due appaiono molto complici insieme.

Studi e lavoro di Eleonora Venturini Storaro

Laureata in Scienze della Moda e del Costume all’Università La Sapienza, ha poi frequentato il corso di Fashion Design presso il prestigioso Istituto Marangoni di Milano. Terminati gli studi la giovane lavora già come graphic designer, professione che la soddisfa particolarmente.

Il legame con Gianluca Ginoble

Nonostante si sia trovato diverse volte al centro del gossip, Gianluca Ginoble non ama parlare della propria vita privata. Tuttavia, qualche mese fa, sempre nel salotto di Silvia Toffanin ha fatto un eccezione rivelando qualche dettaglio in più sulla sua dolce metà. ‘Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice’.

Instagram

Eleonora e è molto attiva su Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre 23mila follower!