Ignazio Boschetto de Il Volo, chi è la fidanzata Ana Paula Guedes: età, di dov’è, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche gli ambasciatori della musica italiana nel mondo e cioè Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo, che presto saranno protagonisti di un grande concerto in onda su Canale 5 proprio nel giorno della Vigilia di Natale. E che oggi si racconteranno nel salotto, tra carriera, successi e vita privata.

Ignazio Boschetto è fidanzato con Ana Paula Guedes?

Ignazio Boschetto, un componente de Il Volo, è fidanzato con la bellissima ballerina, di origini brasiliane, Ana Paula Guedes. Lei ha 27 anni, è bellissima e sappiamo che, seppur giovanissima, ha già partecipato a molte trasmissioni televisive, come Danca dos Famosos, che sarebbe la versione brasiliana del ‘nostro’ Ballando con le Stelle. I due sembrerebbero essersi conosciuti durante la pandemia ed è stato proprio Ignazio, in un’intervista rilasciata a Verissimo, a raccontare quell’amore: “Sono in un momento della mia vita in cui sto benissimo”.

Ana Paula Guedes è una ballerina professionista, ma si è anche laureata in ingegneria civile. La danza, in ogni caso, resta la sua passione più grande, il motore della sua vita.

Aria di crisi?

Ma Ignazio Boschetto è ancora fidanzato con Ana Paula? Se lo domandano in tanti perché recentemente i due non sono più molto presenti sui social. Anche se, in realtà, pubblicavano davvero poche foto insieme. Lei ha seguito il cantante in giro per l’Italia, hanno trascorso l’estate insieme, ma gli scatti sono sempre meno. E come ha spiegato The Pipol tra i due sembra esserci aria di crisi, forse dovuta alla lontananza? Chissà…

Instagram di Ana Paula Guedes

La ragazza ha un profilo Instagram e con l’account @aniinhaguedes vanta oltre 440 mila followers. Dove condivide scatti della sua quotidianità.