Massimo Ranieri, chi era la compagna Leyla Martinucci: età, lavoro, musica, figli

Ci siamo, manca poco per il classico appuntamento domenicale con Domenica In! Anche questo pomeriggio la solare padrona di casa, Mara Venier è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Come di consueto saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il celebre cantante Massimo Ranieri. Ma chi era la sua dolce metà Leyla Martinucci? Conosciamola meglio!

La biografia di Leyla Martinucci

L’ultima compagna di Massimo Ranieri è stata Leyla Martinucci. Nata il 23 luglio del 1986 a Taranto, Leyla è del segno zodiacale del Leone. Dopo il grande amore con Franca Sebastiani, il celebre cantante è stato al fianco dell’altrettanto nota cantante lirica per la bellezza di otto anni. Leyla è nata e cresciuta all’interno di una famiglia dov’era forte l’amore per la musica classica, suo padre Nicola è stato infatti un grande tenore che ha saputo trasmettere alla figlia i propri valori. Il suo destino era, insomma, quasi già scritto.

Carriera

Leyla nel 2016 ha lavorato negli Stati Uniti, viaggio questo che è stato per lei molto importante in quanto le ha dato la possibilità di prendere parte a diversi spettacoli, alcuni dei quali di grande prestigio. Una sfavillante carriera quella di Leyla che ha vestito i panni di alcuni personaggi davvero molto noti nel mondo della lirica; ne sono un esempio La Rosina nel Barbiere di Siviglia oppure la Gloria nella Premiere mondiale di Vivaldi o ancora, Imeneo di Vivaldi. Ma non solo musica. Oggi la donna oltre all’attività di cantante lirica e vocal coach, è anche un’imprenditrice. Dirige, infatti, la Sunset Italy: compagnia, da lei stesso fondata, che si occupa di affittare case per le vacanze.

La storia con Massimo Ranieri

Massimo e Leyla si sono conosciuti durante una spettacolo e sembrerebbe che sia stata proprio lei ad andare a trovare Massimo in camerino. Per entrambi, tuttavia, si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da decidere di iniziare una relazione nonostante la loro grande differenza di età (35 anni). Quest’ ultimo aspetto non ha però influito sulla loro storia d’amore che è stata davvero molto importante. La loro relazione è tuttavia giunta al capolinea nel 2010, quando entrambi hanno deciso che forse sarebbe stato meglio prendere due strade diverse. ‘Io e Massimo ormai siamo lontani, però è rimasto l’affetto’. Queste le parole della cantante in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Di Più.