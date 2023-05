Concerti Rock in Roma 2023: ecco quali sono, artisti, biglietti e date

I concerti Rock in Roma sono pronti a tornare sui palchi della Capitale facendo ballare ed emozionare il pubblico. Eventi esclusivi ed imperdibili quelli che si avvicenderanno tra i mesi di giugno e settembre 2023. Ma quali sono gli artisti che si esibiranno? E quado sono previsti i concerti? Ancora, dove si possono comperare i biglietti per gli aventi? Ecco cosa sapere.

Concerto per la pace a Roma oggi sabato 13 maggio 2023: ecco dove, a che ora e i cantanti

Cosa sapere sui concerti Rock in Roma 2023

Nato nel 2009, il Rock in Roma è senza dubbio uno dei festival musicali estivi più amati di sempre! Nell’estate 2023 l’evento torna con una nuova, imperdibile edizione tutta da ballare e alla quale prenderanno parte diverse personalità del mondo della musica, pronte a regalare ai propri fan tante emozioni, che renderanno unica la loro estate! Infatti, per la durata di tutti i mesi estivi, l’evento darà il benvenuto, sui principali parchi romani, ad artisti di fama mondiale provenienti da tutta la Penisola e radunando al contempo gli amanti del rock ma più in generale della buona musica, spaziando tra numerosissimi generi: dal pop, al rap, all’Indi, passando per la techno e arrivando fino all’elettronica. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e nessuno potrà dirsi scontento!

Location

Ma dove si tengono i concerti Rock in Roma? Gli eventi si svolgeranno su più palchi, situati in diverse ma suggestive location della città. Ecco quali saranno:

ippodromo di Capannelle sulla via Appia;

Circo Massimo;

Teatro romano di Ostia;

Auditorium Parco della musica.

Artisti e biglietti

Numerosi gli artisti che si esibiranno durante i concerti estivi dell’atteso e conosciuto Rock in Roma! Ecco quali saranno:

20 giugno Bresh;

23 giugno Rancore;

27 giugno Coma Cose;

3 luglio Lazza;

5 luglio Capo Plaza;

6 luglio Mezzosangue;

9 luglio Coez;

13 luglio Salmo;

16 luglio Artic Monkeys;

19 luglio Articolo 31;

26 luglio Shiva;

5 agosto Imagine Dragons.

La lista degli artisti è in aggiornamento, per maggiori dettagli sull’evento clicca QUI