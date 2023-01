Arianna Meloni, la foto con la sorella Giorgia: ‘Auguri a tutti, anche ai rosiconi’

Buon anno nuovo. L’augurio arriva da Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio Giorgia. Che fa gli auguri proprio a tutti. «Auguri a chi ha creduto, a chi non l’ha fatto ma si sta ricredendo», scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che la vede ritratta insieme alla sorella, elegantemente vestite e sedute a tavola. «Auguri anche ai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio – prosegue – Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici che remano contro, sarà davvero difficile fermare la sola e unica voglia di fare bene nell’interesse di tutti e mai in quello personale. Sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio. Auguri a chi combatte ogni giorno e auguri a chi si è arreso perché possa ritrovare la forza. Auguri a chi pensiamo non ci sia più ma in realtà sta quí con noi. Auguri fratelli miei».

Gli auguri della Premier Giorgia Meloni

La Premier Giorgia Meloni ha invece preferito inviare, sempre attraverso i social, un videomessaggio, registrato con un abbigliamento più informale. «Un grande augurio tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Il governo farò la sua parte quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più. E voglio ringraziare in modo particolare Papa Francesco per l’augurio che ha rivolto al governo in questo giorno particolare, Capodanno. E a poche ore dalla scomparsa di un altro grande Pontefice, Benedetto XVI. A voi e alle vostre famiglie buon 2023».