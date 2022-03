Ariccia, 31enne precipita dal ponte: è gravissima

Attimi di paura questa mattina per una giovane ragazza di 31 anni. La donna è infatti precipitata dal Ponte di Ariccia. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno provveduto a metterla in salvo.

Leggi anche: Ponte di Ariccia: sventati due suicidi nel giro di poche ore dai volontari dell’Alteya Onlus

31enne precipita dal ponte di Ariccia

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 10.30 quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata dal 118 per una persona caduta dal ponte di Ariccia, SS7 Via Villini. Immediati i soccorsi giunti con la 15A di Marino, il carro teli ed il nucleo S.A.F. La donna di 31 anni residente a Genzano aveva compiuto altre volte gesti simili. Fortunatamente è ancora in vita, il personale sul posto ha poi provveduto a soccorerla e stabilizzarla; affidandola successivamente alle cure dei sanitari che l’hanno trasportara in ospedale con elisoccorso Pegaso. Sul posto per tutti gli accettamenti del caso anche i Carabinieri di Ariccia.