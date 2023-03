Auto in fiamme a Roma, appiccato il fuoco a tre macchine su Fonte Ostiense: caccia al piromane. Altre automobili in fiamme nel territorio capitolino, con un episodio che comincia a preoccupare i residenti. L’atto vandalico, questa volta, avrebbe toccato il quartiere di Fonte Laurentina, dove avrebbero dato alle fiamme tre macchine su via Ignazio Silone. Sul posto stanno indagando i Carabinieri, che hanno cominciato una caccia verso il piromane.

Nuove auto in fiamme a Roma

L’incendio delle vetture è avvenuto questa notte, tra il 29 e il 30 marzo 2023. Infatti, il piromane avrebbe preso di mira delle automobili posteggiate lungo via Ignazio Silone. Sulle motivazioni di questo gesto, ancora nulla si sa. Saranno infatti le indagini a definire le dinamiche e le eventuali motivazioni di questo gravoso gesto vandalico. Sul posto, le vetture andate in fiamme sono state una Fiat Grande Punto, una Nissan Micra e una Citroen C3.

I residenti, vedendo le fiamme alte sotto i balconi, hanno subito allarmato i soccorsi attraverso il numero del 112. Sul posto, oltre i Carabinieri, sono occorsi subito anche i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme fino a estinguerle. Al momento, le indagini le stanno conducendo i Carabinieri della Stazione di Cecchignola. La faccenda non è una novità nella zona, considerato come a pochi passi, nel quadrante del Laurentino 38, diverse autovetture sono andate in fiamme nella zona delle case popolari.

Chi è il piromane?

E’ la domanda che si pongono tutti i cittadini, che ormai vedono auto date alle fiamme in ogni punto della città. Più di qualcuno pensa, oggi, come dietro questi incendi possa esserci la mano dello stesso piromane. Questo vandalo, infatti, studierebbe quei quartieri più scoperti da un controllo delle Forze dell’Ordine, soprattutto la notte, per mettersi in azione e accendere fuochi su quelle strade. Si potrebbe delineare il profilo di un piromane, capace di studiare attentamente il punto dove vuole colpire.