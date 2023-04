Autovelox sulla Cassia Bis: ecco dove e da quando

L’obiettivo rimane quello di aumentare la sicurezza stradale sulla Cassia Bis. Ecco allora il modo più sicuro per arrivare a dama: aumentare gli autovelox lungo questa tratta stradale. Per ora si tratterà d’installarli solo in un determinato tratto di questa strada, ma gradualmente verranno poi estesi anche in altri punti. La famosa arteria urbana, come sappiamo, già recentemente era stata interessata da diversi cantieri stradali lungo il proprio percorso.

L’aumento degli autovelox sulla Cassia Bis

A dare l’ufficialità di questi nuovi lavori all’interno di questa strada, è un comunicato ufficiale dell’ANAS. Infatti, all’interno dello scritto si menziona come “avverrà il rafforzamento degli autovelox” su tutto il tragitto della strada provinciale. L’annuncio è arrivato nella giornata di mercoledì 19 Aprile 2023, con l’Ente che ha avvertito come i lavori avverranno nel territorio provinciale di Roma. Seguendo le linee scritte nel progetto, gli autovelox verranno installati al momento solo all’altezza del Comune di Campagnano, nella direzione per raggiungere la città di Viterbo.

Dove sorgeranno gli autovelox?

Come menzionato da ANAS, gli autovelox sulla Cassia Bis sorgeranno al km 33+200 della strada. In questo punto, verranno inseriti dei rilevatori di velocità per cercare di cogliere i guidatori con il vizio del “piede pesante sull’acceleratore”. I lavori per l’installazione di queste strutture, come logico, interromperanno per un periodo temporaneo il traffico in questo tratto della strada provinciale. In tal senso, il traffico veicolare verrà deviato tra il km 32+600 e il chilometro 33+500 nella direzione del Comune di Viterbo. Qui, troveremo un traffico alternato per senso di marcia, che probabilmente verrà cadenzato dall’utilizzo di un semaforo. I giorni che potrebbero interessare questi lavori, secondo i dati del progetto, dovrebbero essere quelli del 27 e 28 aprile 2023. Tali opere, verranno immesse dai tecnici in lavori che saranno operativi dalle ore 8 fino alle ore 17. I lavori si sono resi necessari su questa strada, considerato come negli ultimi mesi si sono svolti dei gravi incidenti qui.