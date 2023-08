Balduina, nuovo incendio al Pineto: allerta tra i residenti, la situazione

Incendio nel Parco Regionale Urbano del Pineto: è subito intervenuta la Protezione Civile che ha chiesto supporto aereo.

Parco Regionale Urbano del Pineto in fiamme. La Protezione Civile è in azione dalle 6.00 di questa mattina. In collaborazione con la Protezione Civile Guadalupe. Epicentro tra la pista ciclabile che porta alla Columbus e il Parco Regionale. La situazione resta in aggiornamento per cercare di capire se qualcuno è in pericolo di vita, le fiamme sembrerebbero essere state domate anche grazie all’apporto dei mezzi aerei.

Balduina, Pineto in fiamme: la situazione

La zona è impossibile da raggiungere con altri tipi di soccorso, in particolare per la tempestività. Le foto dal gruppo Facebook Zona Roma Nord evidenziano l’elisoccorso all’opera e fumi che si liberano nell’aria. La situazione resta sotto controllo, ma lo spavento lungo la FL3 tra Appiano, Balduina ed il Gemelli è tangibile.

La cooperazione delle forze di soccorso è servita a evitare il peggio, ma gli incendi – specialmente in questo periodo – restano una concreta possibilità: le elevate temperature non sempre escludono la componente del dolo. I punti da chiarire restano tanti, ma le condizioni sembrano quantomeno gestibili. Un responso più accurato nelle prossime ore.