Bande di ragazzini sparano contro gli animali alle porte di Roma: gatto ferito con ’36 pallini’

Forse pensano che sia divertente. Credono di giocare ai ‘pistoleri’ e le loro vittime sono gli sfortunati animali domestici che vanno in giro per Fonte Nuova, raggiunti dai ‘pallini’ delle pistole a piombini. È inquietante questo nuovo ‘svago’ che ha preso piede nel piccolo Comune alle porte di Roma, dei quali sembra si rendono autori bande di ragazzini.

La vicenda di un gatto colpito con ben 36 pallini di pistole a piombini

Un gattino di zona è stato colpito da ben 35 colpi a una zampa, mentre un altro gli ha sfiorato il cuore. Si tratta di Gaspare, un miciotto la cui vicenda è stata raccontata da Repubblica. Il gattino solo qualche giorno fa è tornato a casa sanguinante provocando grande spavento nei suoi padroni, perchè si tratta di un animale conosciuto da tutti in zona. Gaspare ama andare in giro per il quartiere dove vive con i suoi due umani e non si fa scrupolo neanche a raggiungere lo studio medico accanto casa dove viene riempito di coccole dai pazienti. Non crea alcun problema, visto che al massimo fa le fusa e si struscia vicino a chi gli dedicata un po’ di tempo e attenzioni.

Gaspare non è l’unico animale colpito

Si sa che Gaspare è un vagabondo, seppure non si allontana mai troppo da casa. E qualche giorno fa è tornato ferito, raggiunto da 36 piombini. Ora si trova in una clinica veterinaria dove stanno cercando di salvargli la vita. I padroni del gatto sono preoccupati per le sorti de loro amico, ma ancor più per un fenomeno che sembra stia dilagando a Fonte Nuova, Perché Gaspare, non sarebbe l’unica vittima di questo gioco al massacro messo in piedi da ragazzini che avrebbero costretto altri animali domestici a ricorrere a cure veterinarie. Si affacciano dai balconi e sparano, a quanto sembra, per colpire i poveri animali che camminano in strada.