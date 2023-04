Trovano casa e abbandonano gli animali nel campo rom: cani e conigli lasciati in mezzo alla sporcizia (FOTO)

Acilia. Animali abbandonati a loro stessi all’interno di un accampamento abusivo. Il triste e sconcertante ritrovamento è stato effettuato degli operatori del Norsaa Roma che hanno poi provveduto a salvare gli animali, altrimenti destinati a morte certa. Trovati denutriti ed in mezzo alla sporcizia due cani e due conigli poi messi al sicuro e affidati prima alle cure della società Pet in Time e poi a quelle del personale sanitario dell’Asl Roma 3. Denunciati i proprietari, a seguito degli accertamenti è poi emerso che i conigli appartenevano ad un’altra persona che li ha immediatamente richiesti.

Animali abbandonati nell’accampamento in mezzo alla sporcizia

Abbandonati a se stessi all’interno di un accampamento abusivo. Questa la disumana condizione in cui le Guardie Zoofile Ambientali del Norsaa Roma hanno trovato due cani e due conigli. Nella fattispecie, i cani erano legati alle catena e lasciati alla volontà delle altre persone mentre i conigli posti in una gabbia. Ricevuto un appartamento, la famiglia ha pensato bene di abbandonare gli animali lasciandoli nel campo. Analogo discorso, vale purtroppo per i conigli, la cui gabbia è stata ritrovata a ridosso della stazione ferroviaria. Gli animali nel giro di poco sarebbero andati incontro ad una fine certa ma fortunatamente i volontari dell’associazione, che da sempre si batte affinché tali episodi vengano smascherati e sanzionati, li hanno poi messi al sicuro trasportandoli al di là dell’accampamento ed affidandoli prima alla società Pet in Time e poi alle al personale dell’Asl Roma 3 per le cure e il ricovero.

Denunciati i proprietari (e non solo)

A seguito delle verifiche effettuate, gli animali sono stati sequestrati ed i proprietari denunciati. Inoltre, dopo alcuni accertamenti sui conigli è emerso che appartenevano ad un’altra persona che ne ha fatto immediatamente richiesta, in quanto in fase di allattamento dei cuccioli. Restituiti per la tutela dell’allattamento, sono stati attivati al contempo gli accertamenti sul perché i conigli si trovassero nell’accampamento e se possano provenire da un’indebita appropriazione.