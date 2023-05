Barcone affondato nel Tevere, è il Lian Club. Il musicista: ‘Ho lasciato tutto e sono scappato’

È il Lian Club, un noto bar e ristorante con una terrazza per cocktail e vista sulla città, il barcone affondato ieri pomeriggio a Roma nel Tevere, all’altezza di ponte Cavour, nella golena di destra. A notare che qualcosa non andava, intorno alle 17:00, sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno visto che il mezzo fluviale stava imbarcando acqua, inclinandosi pericolosamente. Sono quindi scattati i soccorsi, nel tentativo, rivelatosi purtroppo inutile, di salvare il barcone.

Operazioni di soccorso durate tutta la notte

Nell’immediato gli agenti della Polizia Locale, reparto tutela fluviale, hanno avvisato i vigili del fuoco e disposto la chiusura della pista ciclabile nel tratto corrispondente alla posizione del barcone. Sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che hanno operato sia a bordo dell’imbarcazione che nelle acque del Tevere con una squadra di sommozzatori. Sul barcone i vigili del fuoco hanno cercato, grazie a una motopompa, di drenare l’acqua. Nel contempo, i loro colleghi sommozzatori perlustravano dal fondo esterno l’imbarcazione per capire dove fosse la falla.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, per prestare soccorso a uno dei camerieri, caduto nei primi momenti della messa in sicurezza del barcone. Nel locale ieri sera ci sarebbe dovuta essere una festa e il personale era già a bordo per allestire la sala. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore. Nella tarda serata, nonostante l’intervento dell’autopompa, il barcone era ancora inclinato a causa dell’acqua che continuava ad entrare. Le operazioni sono proseguite tutta la notte. Questa mattina sarà il titolare a dover valutare il danno dell’imbarcazione e decidere cosa farne, se procedere con la riparazione o meno.

Il musicista: ‘Ho lasciato tutto e sono scappato’

A bordo non c’erano solo i camerieri, ma anche un musicista 32enne che doveva suonare e girare un video proprio al Lian Club. Ferdinando, il giovane cantautore, racconta che quella era la prima volta che saliva su quel barcone. Proprio in quel momento stava portando gli strumenti all’interno, ma ha notato che la barca si stava inclinando. Alla sua domanda, rivolta ai camerieri, se la cosa fosse normale, gli è stato risposto all’inizio che dipendeva dalle onde. Ma in seguito, con l’aumentare del fenomeno, tutti si sono resi conto che c’era qualcosa di strano. E i titolari hanno deciso di far bloccare tutto e di far scenderlo scendere, perché avevano imbarcato già tanta acqua. “Ho lasciato anche i miei vestiti all’interno, ma c’era molta agitazione e sono scappato”.