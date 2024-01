Befana a Roma e nel Lazio, cosa fare nel giorno dell’Epifania

Befana a Roma e nel Lazio, il programma degli eventi: ecco cosa fare nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024.

Dopo Natale, Santo Stefano e Capodanno, c’è ancora un altro evento da non perdere per chiudere definitivamente il cerchio e concludere degnamente queste feste natalizie: ovvero l’Epifania, l’arrivo della vecchina più dolce e amata da tutti, grandi e piccini, che non mancherà, certo, di fare la sua visita anche a Roma e nel Lazio, distribuendo doni e carbone a tutti.

Se vi state chiedendo come poter trascorrere quest’ultimo giorno di festa prima di ritornare alla routine lavorativa di tutti i giorni, continuate a leggere questo articolo!

Befana a Roma: gli eventi da non perdere e il programma completo

Partiamo dalla Capitale. Se avete deciso di rimanere in città, oppure di andarci di proposito per l’Epifania 2024, certamente Roma offre una serie sconfinata di possibilità per poter trascorrere nel migliore dei modi questo giorno fantastico. Il 6 gennaio 2024, insomma, vi troverete nella città giusta perché quest’anno c’è solamente l’imbarazzo della scelta.

La Befana atterra a Piazza Navona

La prima proposta è sicuramente quella di andare a Piazza Navona, dove già in questo periodo, potrete trovare tantissimi mercatini di Natale, eno-gastronomici e tanti spettacoli di strada da non perdere, anche per i più piccoli. Ma soprattutto, proprio il giorno della Befana, l’anziana signora munita di scopa planerà dai cieli di Piazza Navona e, dopo il suo atterraggio, inizierà a distribuire tanti doni ai più piccoli. Piazza Navona si riempirà di musiche e luci, con tanto divertimento per tutti.

Le mostre per l’Epifania 2024 a Roma

Per gli amanti dei musei, della cultura e dell’arte, invece, sarà possibile visitare una delle tante esposizioni permanenti che saranno a disposizione del pubblico, ecco quelle consigliate dalla nostra redazione:

Galleria Corsini e Palazzo Barberini: al suo interno troverete esposte ben oltre 5000 opere d’arte fra quadri, sculture, bozzetti, arti decorative che vanno dal Duecento al Settecento;

Galleria Spada: con le opere di Guido Reni e Guercino, Orazio e Artemisia Gentileschi, Tiziano, Parmigianino e Jan Brueghe;

Galleria Borghese e Villa Borghese, con una importante collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi;

Galleria Colonna, un vero e proprio gioiello del barocco romano, molto sfarzoso, con decori e stucchi a dir poco bizzarri;

Mostra di Leonardo: da non perdere per nulla al mondo, allestita nel Palazzo della Cancelleria di Roma, con oltre 200 macchinari unici.

I mercatini incantati, tra Zagarolo e Palestrina

Andando, invece, a spasso per la Regione Lazio, anche qui troverete tanti eventi unici, particolari e caratteristici. Alcune località, ad esempio, come Palestrina e Zagarolo, già da qualche giorno sono alle prese con i mercatini di Natale dove potrete trovare davvero di tutto: mobili, vestiti vintage, ciambelle al vino, paste, accessori e molto altro ancora. Vi basterà dirigervi verso una di queste zone e addentrarvi nel centro storico, e non rimarrete delusi. La sera, poi, potrete godere delle belle trattorie presenti sul posto prima di andare via e concludere così in bellezza la giornata.

Natale e Befana a Tivoli per il 2024

La città di Tivoli, poi, ha un programma tutto suo: dalla fine di novembre scorso e fino al 6 gennaio 2024, infatti, ogni venerdì, sabato, domenica e festivi, la città si trasforma nel Mondo incantato di Babbo Natale che terrà compagnia con tante attività i vostri bambini. Notevole, in questo caso, è anche la pista di pattinaggio della zona e il trenino che vi porterà a spasso per la città. Allora, avete già scelto cosa fare?