Bimba di 11 mesi trovata morta in auto a Roma: forse è stata dimenticata dai genitori

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata oggi a Roma. Una bimba di 11 mesi è stata trovata morta all’interno di un’auto. Fatale la dimenticanza da parte dei genitori che credevano invece di averla portata all’asilo. Sul posto il 118 che ha provato a rianimarla ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilievi. L’auto invece è stata sequestrata, in corso le indagini dei militari per fare chiarezza sulla vicenda.

Bimba dimenticata in auto in via dei Fucilieri

I fatti sono avvenuti oggi poco dopo l’ora di pranzo in via dei Fucilieri, alla Cecchignola. Dimenticata in auto dai genitori, per la piccola non c’è stato purtroppo nulla da fare. Giunto sul posto il personale sanitario del 118, sono risultati vani i tentativi di rianimazione. In merito alla vicenda sono ancora poche le informazioni disponibili ma, stando ad una prima ricostruzione, la piccola sarebbe dovuta essere all’asilo. Invece, non ci è mai arrivata. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la vicenda, ma non si esclude che a dimenticare la piccola possa esser stato uno dei genitori che poi, andando a riprenderla all’asilo, si sarebbe reso conto del fatale errore. Al momento tuttavia, questa è solamente un’ipotesi tutta da verificare.

Le indagini

L’auto dov’è stato effettuato il triste ritrovamento è stata sequestrata e la zona isolata così da consentire alla autorità lo svolgimento di tutti i rilievi. Interrogati, inoltre, i genitori insieme con altri familiari e persone che sarebbero a conoscenza delle abitudini degli stessi. Secondo i primi riscontri, il decesso della piccola sarebbe avvenuto almeno qualche ora prima del ritrovamento. Appaiono ancora tanti gli interrogativi su questa vicenda ai quali spetterà adesso alle forze dell’ordine dare una risposta.