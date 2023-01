Bimba di 4 anni resta sola in casa, esce e si perde al mercato

Girava da sola, ancora in pigiama, tra le bancarelle del mercato coperto di Genzano. Si tratta di una bambina di appena 4 anni, la cui presenza non è passata inosservata ad alcuni passanti che l’hanno fermata allertando poi gli agenti della Polizia Locale tempestivamente giunti sul posto. Quest’ultimi stanno attualmente svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Allertati anche i servizi sociali del comune per fornire un’eventuale aiuto alla famiglia affinché episodi del genere non si ripetano più.

Sola in casa, la bimba esce e si perde al mercato

I fatti sono accaduti lo scorso 24 gennaio, int0rno alle 8 di mattina. Quella mattina la bambina si è trovata da sola in casa in quanto la mamma era uscita per accompagnare il figlio più grande a scuola. Sola in casa, la piccola ha deciso di uscire per cercare la mamma percorrendo anche un tratto di strada particolarmente trafficato. Una volta giunta al mercato coperto di Genzano è apparsa alquanto disorientata e spaesata. La sua presenza non è passata inosservata ad alcuni passanti che una volta fermata hanno allertato la polizia locale.

L’intervento della Polizia Locale

Quest’ultima giunta tempestivamente sul posto ha accudito la piccola e ritracciato velocemente la mamma che, informata dei fatti, è apparsa molto spaventata. In corso da parte degli agenti tutti gli accertamenti del caso. Allertati anche i servizi sociali del comune al fine di garantire l’assistenza necessaria alla famiglia e fare in modo che tali episodi non si ripetano.