Bimbo di 5 anni muore in un incidente a Casal Palocco, parla lo youtuber: “Non mi sono mai messo al volante”

Un terribile incidente quello che è avvenuto ieri a Casal Palocco, tra Roma e Ostia. Una smart è stata travolta da un Suv Lamborghini Arus di colore azzurro che era lanciato a tutta velocità sulla corsia opposta. Un impatto violentissimo che è costato la vita al piccolo Manuel, bimbo di appena 5 anni. Il piccolo nel momento dei fatti sedeva sul seggiolino di sicurezza vicino alla mamma, una 29enne. Invece, l’altra bimba, di tre anni, era dietro sulla Smart. Il sinistro si è verificato lungo via di Macchia Saponara ed attualmente la prognosi della madre e della bambina resta riservata. Entrambe sono ricoverate al Sant’Eugenio.

Incidente mortale a Casal Palocco, Manuel muore a 5 anni: 20enne indagato per omicidio stradale

Le parole dello youtuber a seguito dell’incidente a Casal Palocco

A bordo della Lamborghini, che era stata presa a noleggio, c’erano cinque ragazzi che abitavano tutti a Casal Palocco. Ora, a parlare è uno dei ragazzi che era a bordo dell’auto di lusso, l’influencer: “Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”. Questa la risposta dello youtuber ad un commento su Instagram.

Il canale Youtube

Il ragazzo, insieme ad altri sui coetanei, fa parte di un canale youtube in cui pubblicano sfide social e video ironici. Ora, dopo che è stata rivelata l’identità dei conducenti del suv, i loro profili social si sono riempiti di insulti e commenti negativi: “Vergognati, sei un povero sfigato”, scrive un utente al quale ne fa eco un altro: “Vergognatevi, tutti. Non esistono parole per quello che avete combinato”. Parole alle quali il ragazzo ha risposto direttamente verso coloro che l’hanno accusato di essere responsabile del decesso del piccolo Manuel. Accuse alle quali il ragazzo ha replicato dicendo di non “essersi mai messo al volante”.

Le indagini

Intanto le indagini da parte delle autorità proseguono. Questa mattina, infatti, la Procura di Roma ha fatto sapere di essere al lavoro al fine di determinare la velocità a cui stava viaggiando il Suv nel momento dell’incidente. Inoltre, la polizia sta cercando di comprendere se i ragazzi stessero o meno registrando un video in diretta da postare poi sui social.