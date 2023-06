Bimbo di 5 anni morto a Casal Palocco, i ragazzi sulla Lamborghini: ‘La Smart costa 300 euro, la nostra un miliardo’

[adrotate group="9"]

“Questo con la Smart che sta facendo. Ah bello! La macchina tua costa 300 euro, usata al Conad. La mia costa un miliardo!”. Un video pubblicato 17 ore fa su Tik Tok, dove sono seguitissimi. E quelle parole che, con il senno di poi, fanno rabbrividire. Loro, youtubers a bordo di una Lamborghini (noleggiata), non potevano sapere che da lì a poco avrebbero fatto un incidente. E si sarebbero schiantati proprio contro una Smart, una di quelle auto che per loro non aveva valore.

In quell’auto, però, stava viaggiando una mamma con i suoi due bambini, che avrebbe voluto solo tornare a casa, trascorrere del tempo con loro. E non certo piangere sul corpicino del figlio di 5 anni che, dopo quel terribile schianto, non ce l’ha fatta.

Il video dei ragazzi sulla Lamborghini prima dell’incidente mortale a Casal Palocco

Dietro la tragedia, che ha portato alla morte del piccolo Manuel, potrebbe esserci una sfida tra “tiktoker/youtuber”. I ragazzi, a bordo di quella Lamborghini blu elettrico, poco prima dello schianto avevano pubblicato sui loro canali social diversi video. Si vantavano di essere ricchi, si sentivano quasi imponenti: nulla sarebbe successo, nulla li avrebbe ‘toccati’. In uno dei video, lanciato sui social e girato pochissime ore prima dell’incidente, si vede uno dei ragazzi dare quasi consigli su come comportarsi con una macchina di lusso. Che, a suo dire, non ha certo nulla a che vedere con la Smart.

Il giovane sale sulla Lamborghini e dice: “Mamma mia, mi sembra di cavalcare un drago“. Poi si rivolge a una certa Jessica: “Daje, Jessica, sono il protagonista di Fast&Furios 27. Qui possiamo farci un bambino e se ci esce femmina la chiamiamo Elettra Lamborghini“. Ed è a quel punto che, neanche fosse una profezia, dice: “Questo con la Smart che sta facendo. Ah bello! La macchina tua costa 300 euro, usata al Conad. La mia costa un miliardo!”. Ed è proprio contro una Smart ForFour che i quattro giovani si sono schiantati. Ed è in quell’auto che viaggiava il piccolo di 5 anni, con la sorellina di 3 e la mamma, trasportate in codice rosso in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Il terribile incidente è avvenuto ieri pomeriggio, in via di Macchia Saponara, all’altezza di via Archelao di Mileto, a Casal Palocco. Mancavano circa quindici minuti alle 16 quando le due auto si sono scontrate, in quell’impatto che è stato violento e non ha lasciato scampo al piccolo. Le condizioni del bambino sono apparse subito critiche: è stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, ma qui i medici poco dopo si sono dovuti arrendere, il suo cuore aveva smesso di battere.

Ora bisognerà fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica. E capire se i giovani, per i quali potrebbe scattare, a vario titolo, l’accusa di omicidio stradale, stessero davvero facendo una sfida sui social, finita male. Tutto questo per una manciata di like? Una Lamborghini ha sicuramente valore economico, la vita di un bambino non si può quantificare.