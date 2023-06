Roma, incidente mortale a Casal Palocco: perde la vita bimbo di 5 anni

[adrotate group="9"]

Incidente mortale oggi a Roma, perde la vita bimbo di soli 5 anni. Una tragedia, l’ennesima, avvenuta sulle strade della Capitale che continuano a macchiarsi di sangue. Quello di oggi è stato uno scontro tremendo, avvenuto tra due auto nel quadrante del X Municipio, proprio a due passi dalla Cristoforo Colombo, che non ha lasciato scampo al piccolo passeggero. Nonostante i soccorsi infatti e la corsa in Ospedale per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Casal Palocco oggi 14 giugno 2023

Il sinistro è avvenuto in via di Macchia Saponara all’altezza di via Archelao di Mileto, a Casal Palocco quando mancavano circa 15 minuti alle 16.00 di oggi, mercoledì 14 giugno 2023. A scontrarsi sono state come detto due auto, una Smart e una Lamborghini. Le condizioni del bimbo sono apparse da subito gravissime: immediato il trasporto al Grassi di Ostia dove però è deceduto poco dopo. Non si hanno ancora notizie sull’esatta dinamica. Il tratto interessato è chiuso al traffico veicolare con deviazioni sul posto. Sul posto sono intervenute le pattuglie X Gruppo Mare che ora stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Gli incidenti mortali a Roma e Provincia

Il bilancio di questi ultimi tre giorni sulle strade di Roma e Provincia è davvero drammatico. Una ragazza di 17 anni, originaria di Marino, ha perso la vita in un terribile scontro in viale Bruno Buozzi, ai confini tra Marino e Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Poche ore dopo un altro uomo è deceduto, questa volta a Roma. L’incidente è avvenuto nella notte, poco prima dell’una, sulla Salaria: la vittima, un 60enne, viaggiava a bordo del suo scooter, un Kimco Agility, quando per cause da accertare ha perso il controllo. Lunedì scorso invece un altro sinistro mortale, stavolta a Pomezia: vittima Cristiano Maceratesi, uno scooterista scontratosi in Via Monte d’Oro con un furgoncino.

