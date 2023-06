Terribile incidente a Roma, 25enne in terapia intensiva. La famiglia: ‘Cerchiamo testimoni’

Stanno cercando testimoni i familiari e gli amici di Leonardo, un ragazzo di 25 anni che martedì scorso, il 6 giugno, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale a Roma. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 17.45, sul lungotevere Prati, all’altezza del civico 17: è qui che il giovane, a bordo della sua Vespa, è stato soccorso e trasportato in ospedale, al Santo Spirito, in codice rosso. Un incidente autonomo? Uno scontro con un’altra vettura? Domande alle quali spetterà ai caschi bianchi del Gruppo Prati, intervenuti sul posto, fare chiarezza.

Si cercano testimoni per l’incidente avvenuto sul Lungotevere Prati

“Cerchiamo testimoni per un grave incidente stradale. Leonardo, ragazzo sui 25 anni, alto e di carnagione chiara, è stato coinvolto in un incidente, al momento è ricoverato in terapia intensiva” – inizia così uno dei tanti annunci pubblicati sui social. Ed è proprio la sorella del ragazzo, su Instagram, a chiedere l’aiuto di tutti per cercare testimoni. Il giovane, lo scorso 6 giugno, si trovava in sella alla sua vespa Piaggio, dotata di sidecar bianco con scritte blu, quando ha avuto l’incidente. E ora spetterà alla Polizia Locale fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

“Leonardo non è cosciente, ogni testimonianza è utile per ricostruire l’accaduto e facilitare il lavoro a chi si sta occupando legalmente del sinistro. Vi preghiamo di ricondividere il più possibile questo post per aumentare le possibilità di trovare informazioni” – si legge sull’annuncio pubblicato e condiviso da decine e decine di utenti sui social, lì dove si è subito messa in moto la macchina della solidarietà. Chiunque abbia informazioni può contattare la nostra redazione all’indirizzo mail redazione@ilcorrieredellacitta.it.

Incidente mortale a Pomezia

Continua, purtroppo, la scia di sangue sulle strade del Lazio. Ieri sera a Pomezia, nella zona industriale, è avvenuto un terribile incidente: un furgone e uno scooter, intorno alle 19, si sono scontrati in via Monte D’Oro, all’altezza di una curva tristemente nota. L’incidente è avvenuto a metà della strada che unisce via Pontina con via di Pratica di Mare e non ha lasciato scampo, purtroppo, al conducente dello scooter: l’impatto è stato violento, il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, all’altezza della curva l’uomo a bordo dello scooter, un 55enne romano che stava percorrendo la strada in direzione dell’aeroporto di Pratica di Mare, potrebbe essersi allargato troppo. In quel momento stava sopraggiungendo dalla direzione opposta un furgoncino, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto frontale.