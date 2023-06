Incidente Ciro Immobile a Roma: l’attaccante chiede il risarcimento ad Atac

[adrotate group="9"]

Roma. A distanza di quasi due mesi dal sinistro che ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile il cerchio delle indagini non può dirsi ancora chiuso. Infatti e nonostante il giudice abbia decretato la non presenza di colpevoli nel sinistro, il calciatore – rappresentato dal proprio avvocato – ha inoltrato una richiesta di risarcimento ad Atac, azienda che gestisce i trasporti capitolini.

Incidente Ciro Immobile, un video mostra il semaforo dell’incrocio in tilt

L’incidente di Ciro Immobile a Roma lo scorso 16 aprile

I fatti sono avvenuti lo scorso 16 aprile, quando l’attaccante e capitano dei biancocelesti è rimasto vittima di un incidente. A scontrarsi in Piazza delle Cinque Giornate, vicino allo stadio Olimpico, l’auto di Immobile – a bordo della quale c’erano anche le sue due figlie – ed il tram della linea 19. Fortunatamente nessuna persona coinvolta nel sinistro ha riportato gravi conseguenze, anche se la paura è stata tanta. A seguito dei fatti sono poi giunti sul posto i sanitari del 118 ma anche gli agenti della polizia locale per i rilievi, nonché per accertare eventuali responsabilità ed al contempo chiarire la dinamica del sinistro.

Le versioni discordanti

Ora, sia Immobile sia il conducente del tram avevano fornito dei fatti delle versioni differenti ed opposte. Se, infatti, il calciatore diceva di esser passato con il verde, l’autista sosteneva il contrario. Dichiarazioni difficili da verificare anche perché nel tratto di strada interessato non vi erano telecamere. Tuttavia, le indagini degli agenti sono andate avanti e alla fine si sono chiuse con un nulla di fatto in quanto, come detto, nel sinistro non sono risultati colpevoli.

La richiesta di risarcimento

La vicenda pareva, dunque, chiusa invece adesso potrebbe aprirsi un ulteriore capitolo. Infatti, il calciatore, ha presentato ad Atac una richiesta di risarcimento danni, nonostante – come detto, non sia stata provata la colpevolezza di nessun nel sinistro avvenuto il 16 aprile scorso. Alla luce di ciò, è stato quindi ingaggiato un perito per esaminare i danni al veicolo ed un medico legale per visitare Immobile e le figlie e riscontrare se ci sono stati danni fisici.