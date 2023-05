Incidente Ciro Immobile, un video mostra il semaforo dell’incrocio in tilt

L’incrocio è quello di piazza delle Cinque Giornate, qui stava transitando proprio il campione Ciro Immobile prima di scontrarsi contro un tram con la sua auto. Un incidente che difficilmente riuscirà a dimenticare, almeno per il momento, nonostante sia che quello che si augura per lui e per chi era con lui in quel momento.

Incidente Ciro Immobile a Roma, le parole del legale: “Andava sotto i 50 all’ora”

Il video che mostra il semaforo in tilt

Un incidente che poteva trasformarsi in un dramma, e che, ricordiamolo, era avvenuto lo scorso 16 aprile 2023. Ora, come rilevato dalle ricerche, spunta un video che sembra documentare qualcosa che potrebbe dare una svolta alle ricostruzioni della dinamica occorsa: un evidente malfunzionamento del semaforo presente su quell’incrocio. Il video risale al 26 aprile, precisamente ore 21.42 – come riporta anche Repubblica – ovvero dieci giorno dopo l’accaduto. Nonostante questa discrepanza temporale, non proprio da sottovalutare, il materiale e i frame delle riprese sono entrate a far parte del fascicolo in cui sono raccolti documenti, immagini e prime perizie sulla dinamica dell’incidente subito dal campione Ciro Immobile.

Una svolta nelle indagini?

Le riprese – fatte con la dash cam di un tassista – ad ogni modo, potrebbero, come anticipato, dare una svolta alle indagini e gettare una nuova luce proprio sulle dinamiche che hanno portato il bomber allo scontro. Il tutto in modo ancora più eclatante se si considera che Roma Mobilità, proprio il 19 aprile, per mezzo di una nota diramata in quelle ore successive allo scontro, aveva smentito nel modo più categorico la possibilità di un qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio incriminato: “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate l’impianto era ed è in piena efficienza”. E invece, il nostro video, una settimana dopo i controlli, dimostra questa lampante e lapalissiana anomalia, certamente difficile da smentire. Ma cosa si vede precisamente nel video?

Cosa si vede nel video

Nei frame, che hanno una durata complessiva di 14 secondi, si vede chiaramente il semaforo in lontananza che è spento. Poi, improvvisamente, inizia a lampeggiare con il giallo, per pochi secondi, infine diventa rosso. Intanto, due autobus dell’Atac attraversano l’incrocio provenendo dalla parte destra. Il calciatore, ascoltato la scorsa settimana dai vigili del gruppo Prati, ha detto che il suo semaforo era puntato sul verde. Anche il macchinista che veniva dall’altra parte aveva detto lo stesso. Testimonianze assolutamente incompatibili, incongruenti, ma che, a quanto punto, potrebbero essere legittimate dal comportamento anomalo del semaforo.