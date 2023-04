‘Spero resti solo un brutto ricordo’: il telegramma di Ciro Immobile al conducente del tram

Ha deciso di inviare un telegramma al conducente del tram. Un saluto e un augurio di pronta guarigione quello del calciatore della Lazio, Ciro Immobile, all’autista del mezzo pubblico con il quale il capitano biancoceleste si è scontrato domenica mattina, a piazza delle Cinque Giornate, vicino lo Stadio Olimpico.

Un messaggio di solidarietà e un augurio di pronta ripresa

‘Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile’. È il contenuto del telegramma che l’attaccante della Lazio ha inviato al conducente del tram con il quale si è scontrato nelle prime ore di domenica, mentre si trovava a bordo del suo Suv Land Rover Defender insieme alle sue due figlie.

Le indagini degli agenti della Polizia locale e le testimonianze

La Polizia locale, dopo i rilievi svolti, ha assicurato che il semaforo era funzionante. Resta da capire se uno dei due sia passato con il rosso. Su questo stanno lavorando gli uomini della municipale. Mentre proprio gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di quanto accaduto e sembrerebbero essere discordanti. C’è chi sostiene che il semaforo era malfunzionante, e questo punto è stato smentito dagli accertamenti della Polizia locale; chi che sostengono che il tram sia passato con il rosso, ma su questa ricostruzione gli agenti hanno manifestato non poche perplessità, non capendo come mai si siano presentati solo due giorni dopo a raccontare quanto avevano visto.

Ancora non definita quale siano state le cause dell’incidente

Insomma resta ancora poco chiaro cosa sia avvenuto nelle prime ore di domenica scorsa. Uno scontro nel quale Immobile ha riportato un trauma sulla colonna vertebrale e la frattura di una costola, mentre le figlie solo ferite lievi, per fortuna. Altre 11 persone hanno riportato conseguenze dall’impatto, anche il conducente del mezzo, per fortuna, niente di serio per tutti i coinvolti.