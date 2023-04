Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute

Un terribile incidente ha visto coinvolto questa mattina l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile che a bordo della propria auto, nella quale c’erano anche altre persone, si è scontrato con un tram della linea 19 nelle vicinanze dello stadio Olimpico, a Piazza delle Cinque Giornate. Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. Tanto lo spavento anche da parte dei fan del calciatore, ma come sta adesso quest’ultimo?

Come sta Ciro Immobile dopo l’incidente

Nel momento il cui è avvenuto lo scontro, il bomber biancoceleste era a bordo della propria auto, un Suv, che è stato danneggiato nella parte anteriore. Fortunatamente l’attaccante ne è uscito illeso, leggere contusioni invece per i passeggeri. Tanto lo spavento anche da parte dei beniamini di Ciro Immobile che tuttavia possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, il bomber sta bene, come lui stesso dichiarato poco dopo il sinistro: “Io sto bene, per fortuna, mi fa solo un po’ male il braccio”, queste le sue parole ad un giornalista che lo ha avvicinato. Per quanto riguarda le cause dell’incidente esse sono attualmente al vaglio degli agenti che dovranno adesso fare chiarezza sulla dinamica del sinistro così da capire con precisione cosa sia accaduto questa mattina a Roma.

La nota dell’S.S Lazio

Rassicurazioni arrivano anche da parte dello staff medico del club sportivo biancoceleste che in una nota comunica: “a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra”. Tuttavia, “le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.