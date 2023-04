Incidente Ciro Immobile a Roma: versione dei testimoni poco attendibile, i tre rischiano l’accusa di falsa testimonianza

A distanza di pochi giorni dall’incidente in cui è rimasto coinvolto l’attaccante laziale Ciro Immobile, continuano gli accertamenti da parte della polizia locale al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto e poter così stabilire eventuali responsabilità. Il lavoro degli agenti è reso particolarmente difficile dal fatto che il tratto di strada interessato è privo di telecamere, importanti risulteranno dunque essere le testimonianze di coloro che hanno assistito alla scena. In merito, come già documentato in altri articoli, sembrerebbero esserci tre testimoni che sostengono la versione del calciatore. Racconto, il loro, che tuttavia non convince gli investigatori.

Roma, incidente Ciro Immobile: tre testimoni sostengono la sua versione: “È passato con il verde”

I dubbi sulla versione dei testimoni rispetto all’incidente di Ciro Immobile a Roma

I testimoni in questione si sarebbero presentati dai vigili urbani a distanza di due giorni e fornendo tutti e tre la stessa versione dell’incidente avvenuto domenica scorsa vicino Ponte Matteotti. Tuttavia, per gli agenti la loro testimonianza è al momento ritenuta poco attendibile, motivo per il quale ora i tre testimoni saranno nuovamente ascoltati, così da verificare i punti del loro racconto che non tornano. In merito ci sono, infatti, una serie di dubbi. Il primo riguarda la tempistica, in quanto pur avendo detto di aver assistito all’incidente i testimoni non si sono palesati il giorno del sinistro, quando i caschi bianchi raccoglievano le testimonianze dei presenti. A destare qualche sospetto poi anche il contenuto del racconto da loro fornito, una versione fotocopia quella riferita dai tre, esattamente sovrapponibile tra loro. Verranno, dunque, riascoltati e se emergeranno delle incongruenze potrebbero essere anche accusati di falsa testimonianza. Al momento, inoltre, non è ancora chiaro se i tre testimoni in questione siano le medesime persone delle quali aveva parlato anche il legale del calciatore.

La perizia

Diversi i punti che restano da chiarire in merito al sinistro. L’attaccante della Lazio ed il tramviere sostengono delle versioni differenti ma sta di fatto che il semaforo dell’incrocio fosse perfettamente funzionante. Tutta da accertare la velocità dei veicoli. Disposta dalle autorità competenti una perizia sui due mezzi atta ad accertare la velocità di entrambi al momento dell’impatto che, complessivamente, ha causato dodici feriti lievi.

Il post sui social

Postata ieri da Immobile su Instagram la prima foto con la famiglia riunita, al completo, dopo l’incidente. Se infatti lui era stato dimesso dal policlinico Gemelli mancava ancora il lascia passare per sua figlia maggiore, “via libera” che è arrivato nella mattinata di ieri e che ha permesso alla famiglia di riabbracciarsi. “Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare ed andare avanti” questo l’auspicio di Immobile nel suo post di ringraziamento che ha ottenuto una pioggia di like.