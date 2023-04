Incidente Ciro Immobile, Roma Servizi per la Mobilità assicura: ‘Il semaforo funziona’

L’incidente del capitano della Lazio Ciro Immobile, a distanza di tre giorni, continua a far parlare. L’attenzione, nelle ultime ore, è stata rivolta al semaforo che Roma Servizi per la Mobilità ha assicurato essere ‘perfettamente funzionante’. È in merito al colore del semaforo che il capitano della Lazio e il conducente del tram, con il quale l’auto di Immobile si è scontrato, hanno manifestato subito disaccordo. L’attaccante della Lazio sostiene che il conducente del mezzo pubblico sia passato con il rosso e l’autista del tram l’esatto opposto. Posizioni contrastanti che hanno fatto nascere il dubbio che il semaforo potesse essere malfunzionante.

La Polizia locale ha svolto accertamenti sul semaforo: ‘Era ed è funzionante’

A questo punto, però, sono arrivate rassicurazioni circa il funzionamento dell’impianto semaforico sia oggi che quando è successo l’incidente. Si tratta dei risultati di accertamenti tecnici svolti dalla Polizia locale. E proprio gli agenti della Polizia locale sono chiamati a fare luce su eventuali responsabilità in merito allo scontro che si è verificato domenica 16 aprile scorso, intorno alle 8 e 30 nel quale il suv Land Rover Defender con a bordo Ciro Immobile e le sue due figlie si è scontrato con il tram all’altezza di piazza Cinque Giornate di Roma.

Uno scontro violento nel quale sono rimasti lievemente ferite 12 persone

Uno scontro violento che ha fatto letteralmente accartocciare il suv del capitano della Lazio. Per fortuna nonostante siano stati 12 i feriti, a parte lo stato di choc per tutte le persone rimaste coinvolte, nessuno ha riportato conseguenze più serie. Immobile, invece, come ha fatto prontamente sapere il club biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo e una costola fratturata è stato trasportato al Gemelli, mentre per il tramviere la prognosi è di cinque giorni. Certo è che per la Municipale resta una ‘gatta da pelare’ ricostruire con esattezza quale sia stata la dinamica dell’incidente.