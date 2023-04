Roma, incidente Ciro Immobile: le versioni differenti e il mistero del semaforo

Ieri, domenica 16 aprile, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente. È accaduto a Roma, a Piazza delle Cinque Giornate, vicino allo stadio Olimpico. Qui la sua auto, un suv, si è scontrata con un tram della linea 19. Fortunatamente sia il calciatore sia le persone che erano con lui in macchina nonché il tramviere e i passeggeri, stanno bene e non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, attualmente al vaglio degli agente di Polizia Locale e rispetto alla quale al momento non c’è certezza.

Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute

Le versioni discordanti sull’incidente di Ciro Immobile ieri a Roma

La dinamica dell’incidente che ieri ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile rimane ancora da chiarire. Entrambi i conducenti, infatti, battagliano sul colore del semaforo e resta da accertare la responsabilità di quanto avvenuto. In merito, l’attaccante della Lazio sostiene che il convoglio che si è scontrato con la propria auto sia passato con il rosso mentre il tramviere alla guida, un uomo di 55 anni, sostiene l’esatto contrario, ovvero che il suo semaforo era verde aggiungendo inoltre che Immobile andava troppo veloce. Insomma, le versioni dei diretti interessati sono tra loro discordanti ed il lavoro della polizia locale è reso maggiormente difficile del fatto che in quella zona non ci sarebbero telecamere utili, preziose per il proseguo delle indagini. Sta di fatto che quello di piazza Cinque Giornate è un incrocio pericoloso e già teatro di incidenti. Sulla vicenda è stato ascoltato anche un testimone che ha riferito di aver visto l’auto di Immobile scontrarsi con il tram anche se il tutto è apparso poco chiaro.

Le condizioni si salute

Nonostante il tanto spavento, fortunatamente sia Immobile sia le figlie che erano con lui a bordo del Suv, nonché il tramviere e i rispettivi passeggeri che erano sul mezzo stanno bene. Come ha reso noto il club sportivo, l’attaccante della Lazio ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra”, precisando poi che resterà in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”. Prognosi di 7 giorni invece per il tramviere condotto in codice giallo all’Umberto I.