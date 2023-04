Roma, incidente Ciro Immobile: tre testimoni sostengono la sua versione: “È passato con il verde”

A distanza di pochi giorni dal terribile incidente che la scorsa domenica ha visto protagonista a Roma l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, ecco che emergono nuovi dettagli. In particolare, stando a quanto riferito dal legale dell’atleta, “Tre testimoni dicono che Ciro sia passato con il verde. Quueste persone ci hanno contattato per raccontare quello che hanno visto”. A riportare la notizia è Repubblica.

Roma, incidente Ciro Immobile: le versioni differenti e il mistero del semaforo

Le indagini sull’incidente di Ciro Immobile a Roma

L’incidente è avvenuto domenica mattina a Roma, sul Lungotevere, all’incrocio con Ponte Matteotti. Qui l’auto di Immobile, un Suv, si è scontrata con un tram della linea 19. Molto la spavento e la paura per quei momenti concitati ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro. Infatti, sia il bomber che le figlie che erano con lui in auto nel momento dei fatti così come il tramviere e i passeggeri a bordo del tram, stanno bene. Ora, sono in corso le indagini da parte della polizia locale tese a stabilire la dinamica prima e la responsabilità poi dell’accaduto. In merito Immobile e l’autista del tram sostengono versioni discordanti. Il primo dice che il mezzo Atac sia passato con il rosso mentre il secondo sostiene il contrario. Considerando poi che sul lungo non ci sono telecamere, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti appare maggiormente difficile.

Le testimonianze

In ragione di ciò, le testimonianze che raccoglieranno gli agenti risulteranno quanto mai importanti. Come detto, ci sarebbero tre testimoni che sostengono la versione dell’attaccante, ovvero il fatto che l’uomo sia passato con il verde. Circostanza queste che sembrerebbe esser stata notata anche dalla figlia più grande dell’atleta che dopo l’incidente ha chiesto al padre: “Perché è successo, siamo passati con il verde”. Invece, i diretti interessati non sono ancora stati sentiti ufficialmente. Tra le ipotesi che si stanno facendo largo anche la possibilità che entrambi i semafori fossero diventati verdi quasi in contemporanea a causa di un guasto tecnico, aspetto tuttavia rigettato dalla Polizia alla quale non risultano alterazioni tecniche.

Le condizioni di salute

Dimessa dal Bambino Gesù la figlia più piccola, Immobile e l’altra figlia, la maggiore, sono invece ancora sotto osservazione al policlinico Gemelli. Anche se le condizioni dell’attaccante migliorano, non è detto che uscirà oggi. Non si esclude, dunque, la possibilità che Immobile possa restare in osservazione per un’altra notte.