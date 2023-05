Roma. Incidente Ciro Immobile, i vigili chiudono il caso: ‘Non ci sono responsabili’

C’è voluto un mese per arrivare a chiudere le indagini con un… nulla di fatto. L’incidente tra il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, e il tram il 16 aprile scorso, su Ponte Matteotti, non ha responsabili. Gli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia locale non hanno portato a chiarimenti in merito alla dinamica e, quindi, ad eventuali responsabilità. Nonostante le 12 persone ferite, tra i quali anche l’autista del tramo, Immobile e le sue figlie.

Le indagini accurate non hanno portato ad accertare i fatti

Nonostante i testimoni, nonostante gli accertamenti sul semaforo, gli investigatori non sono venuti a capo dei fatti. In più i racconti completamente divergenti di autista del mezzo pubblico e calciatore hanno contribuito a creare ulteriore confusione intorno alla dinamica del sinistro. Finchè, a quanto pare, gli uomini della municipale hanno dovuto ‘gettare la spugna’.

Cosa è successo

La mattina del 16 aprile scorso Immobile stava percorrendo Lungotevere delle Armi e dopo aver superato l’impianto semaforico si è scontrato con il tram. Sia quest’ultimo, sia il bomber della Lazio avrebbero raccontato in seguito ai vigili urbani di aver superato il semaforo con il verde, accusando l’altro di averlo fatto con il rosso. All’improvviso sarebbero spuntati tre testimoni che avrebbero dato ragione a Immobile. Racconti sospetti per gli investigatori che hanno deciso di non tenerli in considerazione.

Nonostante gli accertamenti tecnici gli investigatori non ne sono venuti a capo

Solo in seguito sarebbe spuntato il video di un tassista a documentare che il semaforo aveva dei problemi, anche se da accertamenti tecnici era risultato perfettamente funzionante. Insomma un gran caos che non ha portato ad accertare responsabilità in capo ai due conducenti. A questo punto la palla passa alle compagnie assicurative che potrebbero optare per un concorso di colpa e far calare definitivamente il sipario sulla vicenda che, a quanto pare, non ha colpevoli.