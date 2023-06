Roma, incidente mortale sulla Salaria: si schianta contro il guardrail, perde la vita un 60enne

[adrotate group="9"]

Non sembra esserci tregua, purtroppo, sulle strade del Lazio. E quasi all’ordine del giorno si contano incidenti mortali. Quella di ieri è stata una giornata ‘nera’: una ragazza di 17 anni, originaria di Marino, ha perso la vita in un terribile scontro in viale Bruno Buozzi, ai confini tra Marino e Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Poche ore dopo un altro uomo è deceduto, questa volta a Roma. L’incidente è avvenuto nella notte, poco prima dell’una, sulla Salaria: la vittima, un 60enne, viaggiava a bordo del suo scooter, un Kimco Agility, quando per cause da accertare ha perso il controllo.

Incidente mortale sulla Salaria

L’incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa sulla Salaria, all’altezza del civico 875. È qui che l’uomo di 60 anni, a bordo del suo mezzo a due ruote, ha prima perso il controllo, per cause da accertare, poi si è schiantato contro un guardrail e ha finito la sua corsa in un fossato. Ogni tentativo di soccorso e rianimazione è stato vano: per lui non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato violento.

Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi del II Gruppo Parioli: a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale. La strada, per consentire i rilievi, è stata chiusa in direzione Grande Raccordo Anulare.

Incidente mortale tra Marino e Castel Gandolfo

Poche ore prima dell’incidente a Roma, sulla Salaria, un’altra giovane vita è stata spezzata. Una studentessa di 17 anni è morta in un terribile scontro: lei, insieme ad altri due amici 18enni, viaggiava a bordo di una Renault Clio quando, per cause da accertare, quella vettura si è scontrata con un’altra auto, una Audi Q5. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per la 17enne non c’è stato nulla da fare: ogni soccorso è stato vano.

I due ragazzi che erano con lei sono rimasti feriti: uno in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata, mentre l’altro è stato condotto all’ospedale dei Castelli con contusioni e traumi su tutto il corpo. A bordo dell’altra auto, un’Audi Q5, solo il conducente, un uomo di 55 anni di Frascati, che non è rimasto ferito in modo grave: anche lui, sotto shock, per tutte le cure è stato trasportato all’ospedale dei Castelli. Ora bisogna fare chiarezza, ma quello che è certo, purtroppo, è che l’impatto violento non le ha lasciato scampo. E quella che doveva essere una serata di festa, perché i ragazzi volevano ‘brindare’ alla fine dell’anno scolastico, si è trasformata in tragedia.