Terribile incidente tra Marino e Castel Gandolfo: morta 17enne

Ancora sangue sulle strade del Lazio, ancora una giovanissima vita spezzata. L’ultimo incidente, in ordine di tempo, è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.15, ai Castelli Romani, ai confini tra Marino e Castel Gandolfo: è qui, in viale Bruno Buozzi, che una ragazza di appena 17 anni, originaria di Marino, ha perso la vita in quello schianto che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Morta una studentessa a Marino nell’incidente in viale Bruno Buozzi

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, purtroppo mortale. Stando a una primissima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo dell’auto con altri due ragazzi, entrambi 18enni e dei Castelli Romani: insieme dovevano festeggiare la fine dell’anno scolastico. Ma quella serata, che doveva essere di spensieratezza, in pochi e tragici istanti si è trasformata in tragedia. Inutili i soccorsi, i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: per la ragazza, che doveva ancora compiere 18 anni, non c’è stato nulla da fare.

Due ragazzi feriti, dovevano andare alla festa di fine anno scolastico

I due ragazzi che erano con lei, a bordo di quella Renault Clio, sono rimasti feriti: uno in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata, mentre l’altro è stato condotto all’ospedale dei Castelli con contusioni e traumi su tutto il corpo. A bordo dell’altra auto, un’Audi Q5, solo il conducente, un uomo di 55 anni di Frascati, che non è rimasto ferito in modo grave: anche lui, sotto shock, per tutte le cure è stato trasportato all’ospedale dei Castelli. Ora bisogna fare chiarezza, ma quello che è certo, purtroppo, è che l’impatto violento non le ha lasciato scampo.

“Era la festa del liceo Foscolo, c’era anche mio figlio, mi ha chiamato sconvolto” – scrivono sui social alcuni genitori, che ancora non riescono a crederci. La giovane, insieme ad altri ragazzi, doveva festeggiare la fine dell’anno scolastico, tutti si erano dati appuntamento al lago di Albano. Ma il destino, per lei, studentessa che a settembre avrebbe iniziato il quinto e ultimo anno, ha messo in ‘gioco’ una delle carte più brutte di sempre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano per tutti i rilievi del caso: a loro, ora, spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale.

L’incidente in cui ha perso la vita il medico Stefano Subioli pochi giorni fa

Pochi giorni fa, sempre ai Castelli Romani, si è verificato un altro terribile incidente. In via Appia, alle porte di Roma, al km 22,000, all’altezza del Comune di Marino, nei Castelli Romani è avvenuto lo scontro tra una autovettura e una moto, che non ha lasciato scampo al centauro, al noto medico del Campus Biomedico di Roma, il dottor Stefano Subioli. Secondo la prima ricostruzione del sinistro, il medico stava percorrendo la statale a bordo della sua Kawasaki 800 in direzione Albano, quando si è scontrato con una Honda Civic guidata da un uomo di 30 anni residente a Marino. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto.