Bimbo precipita dal terzo piano di un B&b: il papà ricostruisce l’incidente

Non ha riportato conseguenze alla testa o emorragie interne il bimbo di 10 anni caduto dal terzo piano di un B&b nel centro storico di Roma nelle primissime ore di stamattina, mercoledì 17 gennaio. La notizia sulle condizioni del ragazzino è stata diffusa dal papà del piccolo che si trova tuttora ricoverato in ospedale, ma non sembra versare in pericolo di vita. Il peggio, per fortuna, sembra essere passato per la famiglia di turisti americani. Il bambino di 10 anni, secondo quanto riferisce il padre a Repubblica, non avrebbe riportato conseguenze più serie, anche se lo starebbero operando alle braccia, rotte entrambe.

Il bambino voleva andare in bagno quando è successo l’imprevedibile

Poi si sofferma su quanto accaduto il turista americano. Ricostruisce l’incidente del figlio. Un fatto avvenuto per caso, visto che il bambino aveva caldo e ha chiesto al fratello di aprire la finestra. A certo punto della notte, però, doveva andare in bagno e ancora insonnolito sembra abbia sbagliato il lato del letto dal quale scendere e purtroppo è precipitato giù dalla finestra.

Il papà avrebbe ripetuto: ‘Ora si trova in buone mani’

È stato il tonfo a risvegliare i genitori del piccolo e, probabilmente, devono aver temuto il peggio quando si sono affacciati e hanno visto il loro bambino privo di sensi sull’asfalto. Un vero e proprio incubo per la coppia di turisti statunitensi che da qualche giorno si trovavano in quel B&b per trascorrere la loro vacanza romana. Devono aver vissuto attimi di terrore quando hanno capito cosa era successo. Tanta la paura almeno fino a quando sono arrivate le rassicurazioni dei medici circa il fatto che il bambino non ha riportato danni alla testa o emorragie interne. Il peggio, per fortuna, sembra essere passato, il ragazzino ‘si trova ora in buone mani’, avrebbe ribadito ripetutamente il papà.