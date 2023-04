Blindato dell’esercito si ribalta sull’Aurelia: feriti 3 militari

Momenti di paura sull’Aurelia quando un automezzo blindato dell’esercito si è ribaltato finendo fuori strada. A seguito dell’incidente tre militari sono finiti al pronto soccorso. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Fatto scattare l’allarme, sono prontamente giunti sul posto i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per recuperare il mezzo militare soccorrendo al contempo le persone rimaste ferite.

L’incidente sull’Aurelia, feriti tre militari

I fatti sono avvenuti oggi, sabato 8 aprile, intorno alle 12. Siamo sulla SS1 Aurelia, all’altezza del km 111, nel tratto compreso tra Moltalto di Castro e Tarquinia, quando un mezzo blindato “Puma” dell’esercito italiano si è ribaltato, finendo la propria corsa fuori strada. Le cause del sinistro al momento restano ancora da accertare. A seguito dei fatti sono rimasti feriti tre soldati, poi condotti in ospedale. Le vittime sono riuscite ad uscire autonomamente dall’abitacolo del mezzo e sono poi state trasportate dal personale sanitario del 118 al nosocomio di Tarquinia per le cure e gli accertamenti del caso. Stando a quanto si apprende, i militari appartengono al Reggimento Savoia Cavalleria di Grosseto e al momento dell’incidente avevano terminato un’esercitazione presso il campo di addestramento militare di Monte Romano. Stavano, dunque, facendo ritorno in colonna a Grosseto.

I soccorsi

Fatto scattare l’allarme, è giunta sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia con un’autogru. Presente anche in ausilio una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Tarquinia al lavoro per prestare soccorso ai militari feriti e recuperare il blindato. Recuperato, l’automezzo è stato portato via su un carroattrezzi dell’esercito, arrivato poco dopo sul luogo dell’incidente.