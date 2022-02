Blocco del traffico a Roma sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022: chi può circolare

Ancora troppo inquinamento e smog nella Capitale, al punto che nel weekend oggi, sabato 12 febbraio, e domani, domenica 13, è stato organizzato un blocco della circolazione per i veicoli privati a benzina fino a Euro 2 e quelli Diesel fino a Euro 3 nella zona a traffico limitato.

Blocco del traffico a Roma sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Come si legge sul sito del Comune di Roma, “la qualità dell’aria evidenzia nell’arco delle 72 ore il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici”. Nella giornata di giovedì 10 febbraio, infatti, “è stato rilevato il superamento dell’inquinante con livelli superiori al limite vigente, presso le stazioni della rete di rilevamento site in Cinecittà, Fermi e Tiburtina”. Da qui la decisione del blocco della circolazione per tutelare la salute pubblica.

Blocco del traffico a Roma nel weekend: chi può circolare sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Il blocco della circolazione è, lo ricordiamo, all’interno della Fascia Verde è durerà dalle 10.30 alle 20.30 di sabato 12 e domenica 13 febbraio. Riguarderà ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, mentre tutti gli autoveicoli a Diesel Euro 3 non potranno circolare nelle ore comprese fra le 7.30 e le 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30.